Implicaciones socioeconómicas del Informe de Fitch Ratings

La calificadora de riesgo Fitch Ratings, mejoró la perspectiva del país de negativa a Estable y reafirmó la calificación soberana de Panamá en BBB-, manteniendo el país su grado de inversión, según dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), destacando que Fitch resaltó que la revisión de la perspectiva de Panamá de Negativa a Estable refleja la mejora continua en la posición fiscal y una recuperación económica mejor de lo esperado, luego del “shock” inicial de la pandemia.

El Informe de Fitch es una excelente noticia, que contribuye a mejorar la confianza en el desempeño económico del país, clave para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Pero, aparte del espaldarazo que la calificadora da a la gestión fiscal y el plan de vacunación del Gobierno nacional, hay elementos adicionales en el Informe que ameritan ser destacados.

En primer lugar, Fitch espera que el crecimiento del PIB panameño será del 15 % en 2021, por encima de su propio pronóstico anterior (12 %) y superior a las proyecciones más optimistas de diversos organismos multilaterales. Esta expansión económica fue impulsada por el sector externo.

La Calificadora identifica al Canal de Panamá y Minera Panamá como responsables directos de este impacto, citando de manera específica el aumento de los ingresos del Canal y las exportaciones de cobre como los generadores de ese crecimiento económico por encima de las expectativas.

De igual manera, señala que los ingresos del Gobierno se verán beneficiados por mayores transferencias del Canal de Panamá y el nuevo convenio fiscal con First Quantum (Minera Panamá), lo cual son factores de peso en la mejora continua de la posición fiscal del país.

El cambio de la demanda mundial de servicios a bienes continúa beneficiando al Canal de Panamá, mientras que las exportaciones de cobre aumentaron de $900 millones a $2500 millones (hasta noviembre de 2021) y ahora representan el 78.4 % de las exportaciones de bienes de Panamá.

Fitch espera que este impulso económico de la minería siga aumentando en la medida que la producción de cobre se estabilice alrededor del máximo producción, en los próximos dos años. No obstante, alerta que la demanda interna ha quedado rezagada con respecto a la demanda externa en todos los sectores, con la construcción y el comercio minorista recuperándose, pero manteniéndose muy por debajo niveles 2019.

La Calificadora espera que el Gobierno reanude el gasto de capital en proyectos de infraestructura a medida que retira el apoyo pandémico directo a los hogares vulnerables y disminuya los subsidios. Esto implicaría priorizar la reactivación económica y la generación de empleo, así como la eliminación del Vale Digital, que para enero 2022 tiene 463 517 beneficiarios, lo cual representa un formidable reto, ante la debilidad del mercado laboral a corto plazo.

La incertidumbre alrededor del sector interno explica la dicotomía que vive el país, crecimiento económico y crisis laboral, simultáneamente. La creación de empleo ha estado en el sector público. En dos años (2019-2021) la planilla estatal aumentó en 71 370 funcionarios (+24 %) y la empresa privada perdió a 238 mil trabajadores (-27 %), incluyendo aquellos desvinculados una vez reactivados sus contratos, según registros de Mitradel.

El desempleo a octubre 2021 era de 11.3 %, sin embargo, esta cifra no refleja la realidad, pues no contabiliza a los 610 208 beneficiaros que para esa fecha recibieron el del Vale Digital, quienes reciben este apoyo porque perdieron o no encuentran empleo. De hacerlo, el desempleo a octubre 2021 estaría alrededor del 32 %.

La economía no está generando nuevos empleos formales. Entre enero y noviembre 2021, Mitradel tramitó 204 243 nuevos contratos laborales (77 % temporales), cifra 42 % inferior a los 351 936 procesados por la entidad para el mismo período del 2019, año en el que se crearon 52 040 empleos, todos informales.

Hasta ahora, la prioridad del Gobierno ha sido la vacunación, no la generación de empleo “per se”. La lentitud en la generación de nuevos empleos formales es síntoma de un alto nivel de INCERTIDUMBRE para las inversiones privadas en el país, por lo que transmitir CONFIANZA será clave para la reactivación del sector interno de la economía.

En resumen: el Informe de la Calificadora Fitch Ratings es una excelente noticia, que contribuirá a la construcción del clima de confianza necesario para las inversiones privadas, requisito fundamental para la generación de nuevos empleos dignos en el país, que nos permitan comenzar a lidiar con los devastadores efectos de la “pandemia socioeconómica” que dejó la COVID-19.

Asesor empresarial.