Por cinco directivos populares de la ACP

Al reflexionar sobre el 58 aniversario de la gesta patriótica del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964, donde estudiantes, universitarios y el pueblo panameño lograron forjar la soberanía sobre la totalidad del territorio nacional, sacar los yanquis de la zona canalera y enarbolar “orgullosamente” la bandera nacional en todo el territorio ocupado; aunado por la expresión pública de fuerzas sociales/populares que aspiran a que ilustres luchadores patrióticos y no oligarcas hagan parte de la junta directiva de la ACP, exige, necesariamente, que este tema se debata y que lo alcanzado por gestas patrióticas y soberanas revierta sus beneficios a la gran mayoría del pueblo panameño, hoy excluido de estos beneficios que pululan en las arcas individuales y personalizadas de la rancia oligarquía nacional.

La recuperación del canal se hizo con el objetivo de generar bienestar social para todo el pueblo panameño, hoy que el canal genera más de dos mil millones de balboas por año, aún no se cumple con este fundamental objetivo, aún estas utilidades no resuelven las grandes penurias de pobreza, desempleo, problemas de salud (CSS), viviendas, canasta básica, agua, luz, infraestructura vial, educación, delincuencia y más, que sufre la gran mayoría del pueblo panameño. El Canal de Panamá seguirá rindiendo sus frutos, porque además es el dínamo de nuestra economía, lo menos que podemos hacer es que cada panameño, con ese orgullo que siente por su Canal, sepa decir en concreto que obtiene beneficios de las utilidades del canal, no seguir, aún hoy, a 58 aniversario de la gesta patriótica, preguntándose en qué se invierte lo que este bien nos produce.

Para tal fin tenemos la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (11 integrantes), encargada de fijar las políticas para el funcionamiento, mejoramiento y modernización del canal, así como supervisar su administración. Un director presidente y ministro de Estado para Asunto del Canal, Aristides Royo; un director designado por el Órgano Legislativo, que será de su libre nombramiento y remoción, H. D. Roberto Ábrego y nueve directores nombrados por el presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la ratificación de la Asamblea Nacional por mayoría absoluta de sus miembros.

En febrero de 2022 vence el periodo de tres miembros de la ACP (9 años): Alberto Vallarino C., Henri Mizrachi y Lourdes Castillo. Además, el gobernante nombró a dos directores de la ACP que le correspondía designar al expresidente Varela, pero que no fueron ratificados por Asamblea.

Por lo tanto, si se logra consensuar entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional y echar para atrás la ratificación de dos directores de la ACP que le correspondía designar al expresidente Varela; podríamos estar concretando el nombramiento de 5 directivos de la ACP.

Necesitamos directivos de la ACP con presencia notable en los hechos históricos de enero de 1964, con presencia en las luchas populares del pueblo panameño, con estudiantes, artistas, obreros e intelectuales nacionalistas, es hora de que todos nos sintamos bien representado en la directiva de la ACP; para los cuales el presidente Laurentino Cortizo puede escoger entre estas 12 grandes figuras nacionalistas, patrióticas y populares panameñas: Jorge Eduardo Ritter, Genaro López, José Dídimo Escobar, Luis Navas Pájaro, Adolfo Ahumada, Maribel Gordón, Priscila Vásquez, Juan Jované, Saúl Méndez, Amelia Márquez de Pérez, Elberto Cobos, Moises Carrasquilla Vásquez.

Es posible que el nombramiento de 5 directivos de ACP sea escogido entre estos notables y progresistas luchadores por un Panamá más equitativo, justo, democrático y en paz. Son 58 años de espera por tener una representación popular en la ACP, seguro que todos nos sentiremos representados por estas figuras patrióticas y nacionalistas, es hora de honrar a nuestros mártires de enero de 1964 y a todos los que han dado la vida por un Panamá más justo y en paz. Es hora de girar el timón de la nave país hacia mejores caminos de progreso y bienestar social. Solo unidos y con un norte equitativo y justo podremos llevar adelante a Panamá. El Ejecutivo y el Legislativo tienen la palabra, una buena decisión les dará todo el apoyo del pueblo panameño. Así recuperaremos nuestra economía, podremos afrontar los problemas de la CSS, bajar los niveles de pobreza, elevar la calidad de la educación, vestir, comer y vivir mejor. Este es el anhelo del pueblo panameño, que los beneficios de todas nuestras riquezas nacionales redunden en beneficios de todos, no de una mezquina y degenerada oligarquía nacional.

Economista