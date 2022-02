Sector no financiero regulado y blanqueo de capitales

Recientemente, tuvimos la oportunidad de revisar unas estadísticas proporcionadas por los miembros de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento en formación (APEC), con el fin de suministrar a la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) cifras de nuestra experiencia desarrollando este servicio en Panamá. De este informe pudimos extraer varias conclusiones:

(i) Hay una falta de interés del sector no financiero regulado en cumplir con la Ley 23 de 2015, una ley que lleva más de cinco años de estar en vigencia.

(ii) Hay un desconocimiento de las sanciones pecuniarias que se les aplicarán a las empresas reguladas y el daño a la imagen y reputación de esas compañías que sean percibidas como facilitadoras, aún por omisión, del delito de blanqueo de capitales.

(iii) Hay sectores, como la promoción de inmuebles, corretaje de bienes raíces, casinos, autos nuevos y usados, y casas de empeño, que no parecen entender el riesgo inherente a sus negocios ni las posibles consecuencias regulatorias de este desconocimiento.

(iv) Hay un número muy reducido de empresas que ha utilizado los servicios de las empresas de cumplimiento autorizadas. Estimamos que menos del 0.1 % de las empresas reguladas por la Ley 23 de 2015 ha acudido a la asesoría de expertos autorizados por la SSNF. Esto indica que solo un pequeño grupo de empresas ha contactado a profesionales autorizados con conocimiento de la Ley 23 de 2015 para que los ayuden a implementar procesos básicos de cumplimiento y/o una cultura de cumplimiento.

La amenaza del blanqueo de capitales en nuestra economía no desaparecerá una vez salgamos de las listas de los diferentes organismos que tildan a Panamá de deficiente en el área de supervisión de empresas no financieras. No debemos olvidar los escándalos pasados y recientes del uso de bienes inmuebles para blanquear el dinero producto de la venta y trasiego de drogas y otros delitos. Es rara la ocasión en que en una operación policial no se decomisen residencias y automóviles lujosos a estos criminales. Alguna empresa o particular se los vendió. ¿Habrá cumplido esa empresa con sus procesos de debida diligencia?

Nuestra posición geográfica, plataforma de servicios y de logística nos hace un país ideal para que los carteles de las drogas busquen aliados para lavar su dinero producto de la venta de drogas. No menos interesante le puede resultar Panamá a políticos corruptos que tratan de usar nuestra economía para transformar sus coimas en dinero o bienes limpios.

APEC está en conversaciones con la SSNF para brindar, libre de costos, una serie de seminarios -todos dictados por miembros de la asociación antes mencionada-, con el fin de crear conciencia entre los empresarios de la necesidad de que permee la cultura de cumplimiento, lo antes posible, en nuestro sector empresarial.

Si su empresa, gremio o asociación quiere conocer más de nuestros esfuerzos en difundir la importancia de la Ley 23 de 2015 y de crear una cultura de cumplimiento en su empresa, por favor, escríbanos a la Secretaría de Capacitación de APEC: ccabrera@hercainternacional.com; lorena.rodriguez@panamacompliance.com o rsamaniego@tppanama.com

(*) Presidente de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC, en formación).