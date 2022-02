Valores en conflicto

“[…] parece políticamente discordante que el jefe del Poder Ejecutivo no pueda reelegirse de forma inmediata, sin embargo, ¿por qué esta norma no se aplica al resto de los puestos […]?”

La intención de este escrito es estimular la reflexión sobre nuestras actitudes hacia la nosotros mismos y hacia la naturaleza. Es un resumen que ha sido el resultado de lecturas de temas desarrollados por distinguidos autores, que ponen de manifiesto las contradicciones en el conjunto de valores que nos caracterizan como seres humanos.

EL HOMBRE EN SU HISTORIA

Con manifestaciones como depredador dominante, omnívoro, orgiástico, oportunista, social, fundamentalista, emotivo, pensante, guerrero, heroico, vulnerable, astuto con inteligencias múltiples, espiritual, ritualista, consumista y contaminador, inconsciente de límites y de lo que sería su futuro incierto.

Potencialmente genio y genial: productor, comunicador, simbólico, adaptable, inventor, creador de artes, música, deportes, literatura, política, técnicas, mitos, religión y ciencias.

Destructor de la naturaleza y de sí mismo. Ha mostrado gran capacidad para sobrevivir. Algunos lo consideran el fundador de la humanidad por inventar (género femenino) la agricultura. Conoce el amor y la amistad, pero manifiesta dificultades para convivir en paz, quizás producto del miedo y la avaricia, patriarcado y autoritarismo, y en especial, por un estrecho marco de entendimiento de la realidad, que aumenta en complejidad con el avance del saber universal, en especial la tecnología, en control de una minoría.

EL HOMBRE EN LA SOCIEDAD MODERNA

Como resultado de su historia el ser humano exhibe potencial para autodestruirse (armas nucleares y degradación ambiental), pero también para protegerse a sí mismo, mediante educación de alta calidad e incluyente, que enseñe a pensar críticamente, con intención creativa, actuar y conocer, cooperar, administrar por valores en democracia, con transparencia, equidad y ética, con respeto a la integridad personal y a la privacidad de las personas, con temas reales y cruciales de actualidad, tales como el calentamiento global y energía. A pesar de la modernidad, no son extrañas las noticias a diario sobre femicidios, asaltos, evasión tributaria, lavado de activos, corrupción e impunidad, pobreza extrema y desigualdad económica y social, entre otros aspectos relevantes de la política criolla e internacional, agravados por la pandemia de la COVID-19. En función de estas realidades, se pueden plantear algunos cuestionamientos como los siguientes.

ALGUNAS PREGUNTAS EJEMPLARIZANTES

¿QUIÉN SOY? Características humanas como las señaladas podrían acercarnos al “conócete a ti mismo”, con preguntas tales como ¿qué tan honesto, leal y creativo he sido tradicionalmente con mi familia, mis amigos, en mi trabajo, el vecindario y en nuestra comunidad? ¿Por qué deberíamos promover la amistad, la libertad, la reflexión y el diálogo de temas cruciales de nuestra existencia?

NATURALEZA

¿Conocemos nuestros ecosistemas naturales? ¿Hemos logrado respetar y propiciar el respeto a la naturaleza en mi entorno y en mi país? Se ha reconocido la gran riqueza biodiversa de nuestro país en flora y fauna; sin embargo, ¿por qué no se le identifica una mayor prioridad para su desarrollo económico a partir de la investigación científica y técnica. Para estos fines, la relación público-privada podría constituirse en una alternativa estratégica viable.

POLÍTICA

Por otra parte, parece políticamente discordante que el jefe del Poder Ejecutivo no pueda reelegirse de forma inmediata, sin embargo, ¿por qué esta norma no se aplica al resto de los puestos públicos de elección popular?, ¿por qué no existen límites a la reelección de puestos públicos de elección popular para mantener las oportunidades abiertas a todos los ciudadanos, decisión basada en un principio constitucional?

EDUCACIÓN

¿Por qué, si para los gobernantes el sistema educativo es la primera prioridad, todavía no se han implementado sistemas acelerados y avanzados de formación para el fortalecimiento de educadores, especialmente maestras y maestros, tanto a nivel público como privado?

SALUD

¿Depende nuestra salud personal y comunitaria de nuestra educación básica, higiene mental, correcta alimentación y ejercicios físicos, además de medidas de protección y precaución?

Sin pretender agotar el tema, cada lector podrá desarrollar sus propias preguntas basadas en su experiencia, formación y aspiraciones, o con fundamento en nueva información surgida de la literatura o de opiniones de especialistas y de personas ilustradas.

Ciudadano