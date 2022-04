¡Solucionemos al agro!

La situación sanitaria y la incompetencia del Gobierno, nos tienen así: 222 mil panameños se encuentran desempleados, 48 % vive en informalidad laboral y 40 % de los asalariados, percibe menos del costo de la canasta básica.

El crecimiento económico puede reducir la desigualdad, dependiendo de cuáles sean los sectores que más crezcan y del tipo de empleos que estos generen. Actualmente, algunos sectores económicos sí están recuperándose, mientras que la desigualdad social se profundiza en otros. Por tanto, hoy nuestro crecimiento va acompañado de discriminación, exclusión y niveles de vida cayendo para la mayoría.

Agravándolo todo, nuestra capacidad de compra cae, ante un aumento asfixiante en los precios de bienes y servicios básicos. Esto, gracias a incrementos gigantescos en fletes marítimos y los combustibles.

Escribo este artículo, porque a esta escena de horror, ahora se agrega la de los pequeños productores que tienen la soga al cuello por la nueva reducción arancelaria que establece nuestro Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, llamado TPC.

Este asunto me quita el sueño. ¿Qué razones explican la caída de las exportaciones a Estados Unidos? ¿Qué haremos para resolver?

Hoy, soy agroindustrial. Inicié como campesino. Papá me crió sin sutilezas, entre peones. Me llenó de principios que inspiran mi vocación política. Me preocupa la condición en que está el sector.

Se acerca el décimo aniversario de la entrada en vigor del TPC. Es muy oportuno evaluar si el comercio entre nuestros países se promovió exitosamente o no.

En cuanto a exportación de bienes, en 2004 y 2005, antes de negociar el tratado, vendíamos un promedio de 415 millones anuales a Estados Unidos. Entre 2006 y 2009 durante la negociación, revisión y ratificación, vendíamos 391. Desde 2012 y hasta 2018, con el tratado ya en vigor, vendíamos 138. En resumen: el monto exportado ahora, es un tercio de lo que era cuando no existía tratado.

Además, Estados Unidos ya no es el principal destino de los alimentos que Panamá exporta. Ahora es Holanda. Su puerto en Rotterdam, es la garita a través de la cual existe una oportunidad de acceder a 479 millones de consumidores de la Unión Europea.

El pueblo exige soluciones. ¿Qué hacemos? Propongo tres pasos:

Primero: Pro-Panamá, en el Gobierno, es nuestra agencia para la atracción de inversiones y promoción de exportaciones, adscrita a la Cancillería. Podría ser una herramienta que genere resultados concretos, solo si los embajadores en su equipo, se preparan para convertirse en un equipo de vendedores efectivos.

Segundo: Intelcom, también en el Gobierno, es la oficina de Inteligencia Comercial del MICI. Podría ser una herramienta que genere resultados concretos, si la data que produce es compartida docente e intensamente con los agricultores.

Tercero: Asociatividad para mejorar competitividad empresarial e incrementar capacidades de negociación. Esta responsabilidad no es del Gobierno. Es nuestra.

Me decepcionó la visita reciente del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. El tema principal fue la migración, mientras lo que preocupa al pueblo es la generación de empleos. Debimos tratarlo duramente por el TPC. Nuestra bisoña canciller y el ministro de Comercio, deben renegociar pues, según sustenté arriba, hoy vendemos a Estados Unidos menos que antes.

Hace tres décadas pertenezco al Partido Popular (antes Partido Demócrata Cristiano). El pensamiento socialcristiano indica que “en el centro del proceso de integración que propugnamos, está la persona humana. También ocupa un lugar importante el comercio entre los pueblos, entendido como una expresión de la relación humana, de la necesidad que todos y cada uno tenemos de los demás”.

En conclusión, el TPC debe tener como centro a los campesinos y luego a los pueblos de los países, siempre en justicia y equidad de condiciones, donde ambos países obtengamos beneficios.

¡Solucionemos al agro!

Presidente del Partido Popular.