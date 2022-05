¿Quiénes son los más perjudicados por la no reelección del PRD? (2)

El presidente Laurentino Cortizo, el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, y la Asamblea Nacional serían, de acuerdo con conocedores de la política, los más perjudicados de no darse la reelección del PRD.

Cortizo y Carrizo son “torrijistas de última hora”. Hacen grandes esfuerzos por hacerle entender a más de medio millón de perredistas que ellos son parte del partido, no por conveniencias políticas, sino por convencimiento.

Algunos adversarios dicen que ellos son “socios” y el afecto que se profesan es coyuntural. Sin embargo, no presentan pruebas de sus acusaciones. Los allegados al régimen no hablan de este asunto.

El presidente Cortizo ha sumido al país en un gran desgreño. Es muy responsable de la alta burocracia, la deuda, sin precedentes, que pesa sobre los panameños; el gran secretismo que existe, la corrupción y que nadie sabe nada de nada. No ha resuelto ninguno de los problemas que tiene la CSS, sino que los ha agravado. No ha presentado ninguna solución, sino que serle “simpático” a los extremistas, que no recomiendan, al igual que él, ninguna de las medidas paramétricas; pero Cortizo no ha manifestado tampoco que, en el resto de su período, va a estudiar a fondo el grave problema en que se encuentra hoy día la CSS y darle solución.

José Gabriel Carrizo, tiene que dar muchas explicaciones en un Gobierno no PRD, sobre las compras que él hizo, en forma directa, sin ninguna licitación y que ha sido muy criticado.

Los diputados de la Asamblea Nacional han logrado controlar la alta dirigencia del partido, de manera muy especial, Benicio Robinson y Pedro Miguel González. En pocas palabras, son ellos los que, aparentemente, mandan en el PRD y con la no reelección del PRD tendrían mucho que perder.

Los expresidentes Dr. Ernesto Pérez Balladares y don Martín Torrijos, ambos del PRD, tuvieron una asamblea que cooperaba con ellos, pero jamás se imponía, como sucede ahora. Solo con el nombramiento de los aspirantes a puestos de elección del partido se formó un “arroz con mango”. ¿Cómo será la elección final el 12 de mayo?

Los electores, cuando vayan a emitir sus votos para el escogimiento de los directores del partido, el 12 de mayo, deberán elegir solo a aquellos que se comprometerán a poner los intereses del país por encima, inclusive, de los del PRD. Solo así podrá este partido volver a ser como en los tiempos de Pérez Balladares y Martín Torrijos.

Empresario