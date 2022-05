(...) El sábado 11 de marzo de 1979, (...) me dirigí a la histórica y pintoresca comunidad de Rincón de Las Palmas (...) porque ahí habíamos decidido iniciar la inscripción del PRD (...)

¡Quiero un partido y no algo monopolítico que uno solo lo controle!: General Omar Torrijos H.

Temprano, el sábado 11 de marzo de 1979, siendo el representante del corregimiento de Pajonal de Penonomé ( 1978-1984), me dirigí a la histórica y pintoresca comunidad de Rincón de Las Palmas, de ese corregimiento, porque ahí habíamos decidido iniciar la inscripción del Partido Revolucionario Democrático ( PRD), el maestro Simón Martínez , mi suplente el educador Eliseo (Cheito) Gordón Castillo ( q.e.p d.) de Churuquita Grande y un distinguido grupo de jóvenes de ambos sexos; además de prestigiosos dirigentes comunales y profesionales de la época que habíamos abrazado los cambios promovidos por el proceso revolucionario, dirigido por el General Omar Torrijos H., cuyo mayor logro fue haber recuperado el Canal Interoceánico y nuestra soberanía.

Me acompañaron a desarrollar la histórica misión encomendada por el general Omar Torrijos, a los 505 representantes del país, en esos momentos, ya que él se había comprometido con el presidente Jimmy Carter, de los Estados Unidos, a firmar los Tratados del Canal Torrijos- Carter, el 7 de septiembre de 1977, en Washington DC; al restablecimiento del sistema democrático en nuestro país, suspendido el 11 de octubre de 1968, cuando un grupo de militares miembros de la Guardia Nacional, dirigidos por los coroneles: Boris Martínez y Omar Torrijos H. derrocaron al presidente Arnulfo Arias Madrid, el 11 de octubre de 1968, y se había puesto en vigencia la Constitución de 1972, que en gran parte rige a la fecha de hoy.

Siendo aproximadamente las 2:00 p.m. de ese sábado 11 de marzo de 1979, se nos comunicó a los organizadores de la inscripción del PRD que se suspendían las inscripciones de adherentes para formar el partido promovido por el general Omar Torrijos H. Así había procedido el Tribunal Electoral en todo el país. Después supimos, por parte de la diligencia nacional del Partido Revolucionario Democrático, que el general Omar Torrijos H. los había llamado para preguntar ¿ cómo iba la inscripción? y el responsable Gerardo González Vernaza, le dijo que ya habíamos pasado la suma de 60,000 (sesenta mil) adherentes en todo el país. Y el general Omar Torrijos H. le respondió: “Gerardo, paren la inscripción, los mandé a inscribir un partido y no hacer un censo de población”. También reafirmó lo que siempre había dicho: ¡quiero organizar un partido y no algo monolítico, que una persona o grupo solo pueda dominar para gobernar para sus intereses propios y en contra de los de las mayorías de los panameños (as)!

Veterinario, ex legislador y ex ministro de Desarrollo Agropecuario