A mis 94 años recordé, reuní a mis hijos, hijas, yernos y nueras para compartir con ellos las reflexiones que hice sobre mi vida.

Les dije: Dios, puedo decirles, que ha sido muy generoso conmigo. He sido industrial, periodista, político y banquero. Tantas cosas, me hicieron la vida mucho más interesante. Además, siento que he tenido éxito en las mismas.

Mi vida, como la de muchas personas, ha tenido momentos muy felices y otros de pena.

No puedo negarles que la vejez es triste, muy triste. Lo que siente uno cuando no volverás a ver los sitios que tanto te gustaban. Lo que hacías ayer, ya no lo puedes hacer. Tus movimientos son mucho más lentos y sientes que tu agilidad mental disminuye. La gran mayoría de tus amigos y personas conocidas ya no están entre nosotros. Solo vives de tus recuerdos.

Sin embargo, la alternativa a la ancianidad es peor. En todas las etapas de la vida uno siempre debe ser positivo y a pesar de los años no debe declinar en sus deseos de seguir sirviéndole al país.

Además de todo eso, la edad con los años te hace ser mucho más reflexivo y tienes una mayor sabiduría y conocimiento, lo que te hace ver las cosas con mayor realismo y seguridad. Para mí, y deben ser norma para ustedes, el trabajo, la honestidad, la familia y la patria.

Guardo en mis archivos varios pensamientos de Winston Churchill. Hoy traigo uno para conocimiento de todos ustedes: “La única guía de un hombre o una mujer es su conciencia”. A ella no la podrán nunca engañar, téngalo siempre muy presente.

Si desean llegar a mi edad, que son muchos años, deben ser siempre disciplinados en el trabajo, el ejercicio, la alimentación y dormir bien.

Mis antepasados, con su vida ejemplar, me sirvieron como modelo, inspiración y guía de todos mis actos. Confío en que los descendientes de ustedes se hagan merecedores del respeto y consideración que yo recibí.

Si ustedes lo consideran conveniente, me gustaría mucho, que ustedes les hagan llegar estas reflexiones a sus nuevas generaciones, a su tiempo adecuado.

Abril 30, 2022.

Empresario