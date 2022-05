Nunca se fue

Tengo aproximadamente 16 años de escribir en este espacio, todos los lunes. Es un verdadero honor y una responsabilidad que creo que he aprovechado con mesura. Saquen cuenta, pocas han sido las veces en que me he referido particularmente a una persona en mis escritos. No acostumbro a desprestigiar, y me cuesta mucho adular (cepillar decimos en Panamá), a las personas. De las pocas a quienes he resaltado positivamente en este espacio a lo largo de los años es porque han marcado significativamente el camino de mi vida. Ellos saben quiénes son y mencionarlos nuevamente también los incomodaría.

En el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, en el Casco Viejo de la ciudad, se inauguró el pasado jueves 5 de mayo la exposición pictórica de un artista panameño titulada: “George Scribner: Nunca me fui”, estará abierta al público hasta finales de julio y podrán apreciar las obras y el talento de este magnífico artista, en 52 de sus pinturas, que retratan el diario vivir de los panameños, el Canal de Panamá y su ampliación.

El relato biográfico que cuelga en el portal del museo señala que: “Probablemente para muchos el nombre de George Scribner no suene muy panameño, pero para este destacado pintor, animador y cineasta, uno de sus grandes orgullos es haber nacido en ciudad de Panamá, mostrar su “cédula 8” y decir ¡soy panameño! Su nacimiento en Panamá se da a raíz de que sus padres, ambos estadounidenses, buscaran refugio en esta tierra posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La infancia de George transcurrió entre las escuelas de la Zona del Canal a las que asistió durante la primaria y entrañables momentos de juego en Altos del Golf, cerca del Parque Omar o en Campo Alegre, Bella Vista, barrios en los que vivió mientras estuvo en Panamá. Posteriormente, se traslada a Estados Unidos para realizar estudios secundarios y universitarios, especializándose en producción de cine en el Emmerson College de Boston en 1975. Luego regresó a Panamá y durante un tiempo trabajó para una agencia publicitaria realizando comerciales, hasta que supo que Walt Disney Co. estaba en búsqueda de animadores y aunque inicialmente no fue aceptado por Disney, no se desanimó y decidió trasladarse a Los Ángeles para tomar clases de animación”.

A mediados de la década de 1980 Scribner llegó a formar parte del equipo de animación de la Compañía Walt Disney y en 1988 dirige la película animada titulada 'Oliver & Company'. También dirigió el largometraje 'The Prince and the Pauper', basada en la novela de Mark Twain del mismo nombre. Protagonizado por Mickey Mouse, la película estrenó en noviembre de 1990. Ha trabajado como animador y director en otro número importante de películas para Disney. Aún labora como contratista de animación de Walt Disney Imagineering.

Si no me falla la memoria, a inicios del año 2008 cuando aún comenzaban los trabajos de la ampliación del Canal de Panamá, el ingeniero Jorge Quijano y este servidor, nos reunimos con George Scribner. Me tocó dirigir la documentación histórica y nos pareció importante que además de fotografías y videos, sería de mucho valor para el futuro, documentar los trabajos desde una perspectiva artística.

George fue nuestro primer artista y el que más pinturas aportó (32) a una colección de 97 cuadros que se hicieron a lo largo de los años que duró la construcción. También participaron: Amalia Tapia, Roberto Vergara, Carlos González Palomino (Q.E.P.D.), José Inocente Duarte, Marta y Adriana Arango y Pascual Rudas, entre otros.

Desde el primer año, noté su creciente interés y su conexión con el avance de la obra, una conexión de entusiasmo y orgullo panameño. Cada año que regresaba, se preocupaba por realizar talleres de pintura en colegios y para grupos de todas las edades interesados en los detalles básicos del arte pictórico.

George Scribner es un buen ser humano, esa es la verdadera razón por la cual lo reseño hoy. “La gente me dice que yo habló como maleante”, siempre dice en broma este hombre que, sentado en cualquier esquina, sería visto como un gringo común y corriente. Pero no es así, nunca se fue y es más panameño que muchos de los que andan por allí. Además de ir a ver su obra, vayan a conocerlo con él, estará conversando con el público en la tarde del 15 de mayo.

Comunicador social