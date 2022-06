Con motivo de la fundación del CRU-Colón

Han transcurrido 41 años desde que la extensión en Colón de la UP forja a profesionales de alto valor, pero se requiere de nuevas infraestructuras y que otras entidades no solo aprovechen del área

El 8 de junio del año en curso, el Centro Regional Universitario (CRU) de Colón cumple 41 años de existencia como tal, reconociendo que ya antes desde 1958, se dictaban cursos universitarios en este lugar del país en calidad de Extensión Universitaria, siendo la provincia de Colón uno los primeros lugares en recibir, extra campus, efectos de la educación superior. Valga reconocer el esfuerzo y la lucha de maestros colonenses y principalmente de la educadora Eufemia Bula (Negra Bula) para el logro de tan noble objetivo. Las primeras clases se dieron en la Escuela Oriental del Uruguay y luego en el Colegio Abel Bravo.

Así, aparece el más sagrado proyecto de la educación en Colón que tuvo desde sus inicios serias dificultades pues como escribe, Max Salabarría: “En los primeros años del decenio de los 60, la continuidad de los cursos se vio en peligro. La Universidad aducía que los cursos universitarios no se justificaban aquí porque Colón está muy cerca de la capital”. No obstante, el espíritu emprendedor y de compromiso hizo que se mantuviera la extensión porque bien señala, el prof. Dorindo Cortez: “…la historia de la enseñanza superior en Colón demuestra que ella fue posible gracias a la lucha e inspiración de distintas generaciones que vieron en la Universidad posibilidades de progreso personal y regional. Para 1967, solamente dos colonenses eran parte del cuerpo de profesores: Colomba Luque de Pérez y Emma Salabarría. Su primera coordinadora fue la profesora Regina Ibañez de Estenoz.

A lo largo del tiempo el CRU de Colón se fue fortaleciendo, crecieron los cursos, carreras, y se fortaleció el sector administrativo. El 3 de octubre de 1979, el CRUC ocupó, producto de la reversión de bienes por los Tratados Torrijos-Carter, los edificios de la vieja escuela Secundaria de Rainbow City (antes Silver City), hoy Arco Iris, y con ello 14.9 hectáreas. Es bueno reconocer —para esto— el papel protagónico del Movimiento Estudiantil, quien se planteó la lucha por terrenos y edificios propios a pesar de transitar por un camino tortuoso. Son pocas las serias inversiones que allí se han hecho. Desde 1998, que se construyeron edificios nuevos, no ha existido una nueva acción en ese sentido. Urgen edificaciones para albergar el exuberante crecimiento de la matrícula. De la misma manera debe replantearse la oferta académica y por supuesto fortalecer los procesos administrativos, entre muchas otras cosas.

El 2 de febrero de 2017 a invitación hecha por el rector Dr. Eduardo Flores Castro, visitó el CRUC, el presidente Juan Carlos Varela, quien inicialmente ofreció $15 millones que terminaron en $9,2 millones para la adecuación de una serie de edificios. La Universidad de Panamá que solamente fue beneficiaria y que no administró ningún recurso no ha recibido formalmente (y de eso hace 4 años) los edificios remodelados. Las clases se dan a través de la modalidad, no presencial.

Así también, la actualidad del CRUC asiste a la ocupación de gran parte de sus terrenos por parte de instituciones foráneas: Pandeportes, el Club Activo 20-30 y la Policía Nacional. Todas han usufructuado esos bienes sin beneficio para el CRUC.

Digamos que los 41 años de ser CRUC deben llevarnos a la reflexión y al compromiso de hacerlo mejor.

Docente Universitario