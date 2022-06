“Si vis pacem, para bellum”

Los romanos, posterior al tiempo de Tarquino el Soberbio, en la era de su república, forjaron una visión sobre la estrategia a seguir en caso de enfrentar posibles enemigos, de ahí esta famosa frase: “si quieres, la paz… prepárate para la guerra”.

Ciertamente, la guerra, está más próxima de lo que pensamos. En días pasados el dictador, Daniel Ortega, autorizó a través de su cámara legislativa, la presencia en Nicaragua, de tropas de la Federación Rusa, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de este año 2022. El motivo que sustenta, es la participación de estas fuerzas militares rusas en ejercicios navales y aeronavales en el Caribe y el Pacífico de su país, como parte de un programa de intercambio de “vivencias de seguridad”. Es lo que se ve por encima. El fondo es más tenebroso.

Veamos, obviamente, la participación de integrantes del ejército Ruso, actualmente en conflicto en Europa del Este, contra Ucrania, implica una amenaza muy real al resto de los países que circundan tanto Europa, y ahora aquellos vecinos de Nicaragua, porque al hacerse con la presencia de un aliado que es potencia militar mundial, y que por otra parte ocupa uno de los cinco puestos permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pues, pone inquieto a cualquiera.

Por otra parte les recuerdo, que la Federación Rusa no tiene bases de abastecimiento en América Latina, y por lo tanto la sola invitación de Ortega a Putin para traer tropas y fuerzas especiales de la Federación nos muestra que está dispuesto a intimidar a cualquiera de nuestros países y permitir la presencia de naves militares y tropas rusas maniobrando, allende a nuestros mares territoriales y por ende el Canal de Panamá. Las naves que participaran son naves de guerra.

Ahora, paso a definir que es una nave de guerra. Es aquella que pertenece a las fuerzas navales de un Estado, bajo el comando de un oficial debidamente comisionado por su gobierno, en este caso Rusia, y operada por una tripulación bajo disciplina naval-militar. Igualmente en lo que se refiere a armamento, se define como armas, municiones, e instrumentos de guerra que posea las características apropiadas para su uso con fines bélicos.

Ahora el hecho de que Rusia se encuentre en conflicto total, contra su vecino Ucrania y que disponga de fuerzas militares extras continentales, para realizar prácticas aéreo navales en este continente es un evidente signo de expansión y búsqueda de aliados potenciales y bases de abastecimiento y de reserva de armamento.

Por la proximidad del Canal de Panama que dista de la frontera Nicaragua, 739 kilómetros y que en barco tal distancia se recorre en cinco horas y media; en avión comercial, el viaje es una hora y media; y en aviones de combate duraría menos de 20 minutos, implica que el tiempo para reaccionar o estar dentro de nuestro espacio aéreo sobrevolando el Canal es muy pequeño.

Debo recodarles que Panamá al no tener ejército, tendría que pedir apoyo de todos sus ciudadanos para repeler un ataque, a la integridad territorial de toda nuestra República, porque el Canal, es el único neutral; y la responsabilidad primaria militarmente hablando, es de Estados Unidos, tal como está plasmado en el Tratado de Neutralidad Permanente a través del Instrumento de Ratificación de ese Tratado, firmado, el 16 de junio de 1978; es el instrumento en donde se introducen la famosa Enmienda.

La defensa del Canal, óigase, no de la República, se haría a través de una Junta Combinada, (art. IV, numeral 2 y 3), conformada por ambos países y sus respectivos ejércitos; pero como este último, se derogo en 1993, por acto de la Asamblea Legislativa, la defensa del Canal queda en manos exclusivamente de Estados Unidos. Más no la defensa del resto de la República. No nos engañemos, esto es como un “cubo rubik” del derecho internacional público.

Ahora, supongamos que las maniobras mencionadas por Ortega, los aviones rusos o las naves de guerra, violen espacio aéreo o mar territorial panameño, ¿Cuál sería la reacción de Panamá y de Estados Unidos? ¿Siendo que los intereses y esfera de acción Rusa, está más presente que nunca y la doctrina de seguridad hemisférica ya dejo de funcionar tras el fin de la guerra fría?

Esa es la verdadera confrontación que veo venir, y se está acomodando: Nicaragua con la Águila Bifurcada Imperial y Zarista; y Panamá bajo el paraguas del Pentágono.

Exhorto al señor presidente de Panamá, al Consejo de Seguridad y a la Cancillería, a estar más vigilantes de los acontecimientos con respecto a esta nueva ampliación de la esfera de acción de la Federación Rusa en Centroamérica, y velar por buscar un entendimiento internacional, por la neutralidad total y completa no solo del Canal, sino de la República y el pueblo de Panamá, para que aleje de nuestras fronteras y de nuestro bien económico, el Canal, el jinete de la guerra, porque por los vientos que empiezan a soplar, provoca que la llama se puede extender a nuestra pequeña Centroamérica, Panamá incluido obviamente.

Escuchen, este adagio: “Cuando el río suena es porque piedra trae”. Salud Compatriotas…

Profesor en filosofía y abogado