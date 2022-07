¿Qué estamos peleando?

Las últimas semanas han sido un caos: una mezcla de reclamos legítimos de la ciudadanía y un desenfreno por parte de quienes han visto la oportunidad perfecta para posicionarse políticamente, aunque esto signifique promover más caos, desestabilizar el país y empañar nuestra imagen internacional. Realmente lamentable, que un genuino pedido de la sociedad sea aprovechado por personas sin moral.

Navego en las redes sociales y tiemblo al ver cómo tratan de convertir esta lucha en un tema de ricos contra pobres, de empresarios contra vulnerables. Por favor no caigamos en ese juego. Como me repite alguien a quien admiro: esta es una lucha de clase corrupta contra clase decente. Y no nos engañemos: la corrupción es un mal de individuos. El corrupto puede estar en el gobierno, en la empresa, en un gremio, en su casa o en el colegio: robando lo que no es suyo, comprando o engañando a otros.

Veo las noticias y siento rabia hacia quienes son indiferentes ante las personas se han quedado sin trabajo porque viven de lo que producen en el día a día, quienes ahora sin importar las inviables medidas de congelamiento de precio no tiene recursos para comprar o tienen que pagar el doble por la especulación del desabastecimiento, por nuestros niños que vienen arrastrando 2 años de deterioro escolar, por quien luego de estar más de un año esperando su cita para operación del corazón, hoy le informan que por la situación, su fecha será aplazada sin día específico y sin saber si su cuerpo podrá esperar más. Y no vengan con el discurso de que hay que hacerse sentir, eso ya se hizo, tienen la atención de todo el gobierno, de los medios y la sociedad. El diálogo inicia con que las partes demuestren voluntad, abran las calles.

En medio de mi frustración por lo que estamos viviendo, les comparto por qué lucho YO. Soy profesional, no soy “empresaria”, pero aspiro serlo. Soy parte del sistema empresarial. Tengo un trabajo digno con el que llevo sustento a mi casa y los impuestos que pago al gobierno exijo que los usen “para brindar una buena educación gratuita, para construir calles y aceras dignas, para brindar atención medica de calidad, para promover que más ciudadanos se conviertan en empresarios y generen nuevos puestos de trabajo, para que haya menos pobres y la clase media crezca”. No espero que el gobierno sea quien contrate a todos porque ¿de dónde saldría el dinero para que nos brinde un país digno? Tampoco deseo que haya más informales porque esas personas no tienen acceso a la seguridad social, no pueden aspirar a comprar una casa para su familia y viven del día a día.

Y ustedes ¿por qué luchan?

Profesional panameña preocupada