Prof. Vicente Caballero Díaz, siempre en el recuerdo

El 13 de agosto de 2022, se cumplen dos años de la repentina partida de nuestro querido hermano, el Prof. Vicente A. Caballero Díaz. Confieso que al recibir la noticia en ese difícil momento, me dejó obnubilado, turbado emocionalmente y abatido por el inmenso dolor que me produjo su muerte, al pensar que no estaría a nuestro lado y que al dejarnos en el muelle de la vida inició su camino de la mano del silencio hacia ese lugar en el que no existen temores, dolores ni tristezas. Pero nos queda la tranquilidad espiritual que Vicente descansa en ese lugar colmado de cielos azules y desde allá vigila y cuida de sus seres queridos, de su esposa, la Profesora Lidia de Caballero, sus hijos, nietos, y demás familiares, que mucho lo extrañamos.

Nuestro hermano, el Prof. Vicente Caballero Díaz, era un hombre adornado con virtudes excepcionales, inteligente, profesional, altamente calificado, en su vida personal y familiar construyó una familia sobre la base de ejemplares principios éticos y morales y especialmente, sobre la base una vida estrictamente cristiana. En su recorrido por la vida demostró una gran sabiduría para cultivar la amistad en forma diáfana y transparente. Dedicó los mejores esfuerzos a la formación y orientación de jóvenes y adultos como profesional destacado al servicio de la Educación Nacional, Profesor en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, Instituto Urracá, fundador y director de la Escuela Secundaria Nocturna Oficial de Santiago. Incursionó en las actividades sociales, culturales y políticas con dedicación, sacrificios y comprobado entusiasmo. Ocupó cargos importantes como Alcalde de Santiago, Concejal en varios períodos, Diputado a la Asamblea Nacional, dedicó parte de su vida a escribir poesías, autor de varios libros con énfasis en la historia de Santiago, pueblo al que siempre quiso y amó. Periodista consagrado, autor de un número plural de artículos de opinión publicados en los diarios de circulación nacional. No obstante, su trabajo cumbre en los últimos años de su vida lo dedicó a la radiodifusión. Fundó el Museo de Veraguas junto con un dinámico y activo Patronato Pro-Cultura de Veraguas. En calidad Locutor y Radio Comentarista autorizado creó Programas de Radio con propósitos de brindar orientación social, cultural y educativa a los veragüenses y comunidades vecinas. Fundó el Programa “Horizontes de Cultura”, espacio radial en la Emisora Ondas Centrales que cumple más de 36 años de estar en el aire cada sábado de 9 a.m. a 11 a.m., y que se convirtió en un bastión de lucha en defensa de los intereses de la gente del campo y de la ciudad. No olvido el mensaje de mi hermano Vicente vibrando en su programa radial como una catarata en las montañas que produce el rumor de su verbo portentoso, firme, erguido y valiente.

Han transcurrido dos años cuando le dimos el último adiós a nuestro querido hermano Vicente. Los que somos creyentes, nos hemos acostumbrado a ver la muerte como una forma de vida, que aún no entendemos y que debemos verla con esperanzas, en la misma luz que el nacimiento. Es por ello que Vicente descansa en un lugar colmado de cielos azules, pero desde allá, en las alturas, estamos seguros de que vigilas y cuidas a tus seres queridos y a tus amigos que dejaste en este mundo que mucho te extrañan.

La trayectoria histórica del Profesor Vicente Caballero Díaz, su vida ejemplar, sus ejecutorias, obras y acciones edificantes serán concebidas como la “llama votiva” que cual antorchas ardientes iluminarán el camino de las presentes y futuras generaciones. Siempre estará en nuestro recuerdo.

Economista