Las instituciones hoy aprovechan la tecnología para mejorar su competitividad, no obstante, lo anterior no aplica en la CSS, donde tras estar ventanilla empieza un vía crucis

Recordamos a un profesor español, que desde los primeros días de clases, nos reiteraba que información es poder, que este se agiganta cuando las organizaciones son grandes, porque esta es la única forma que podemos manejarlas.

Una de las instituciones más grandes en Panamá, es la Caja de Seguro Social, porque tiene una cobertura a nivel nacional y su presupuesto representa un 25% del presupuesto del Estado, de manera que si el componente informático no está actualizado se convierte en una organización ingobernable.

Las organizaciones para mantener su nivel competitivo, desarrollan sus sistemas de información para que sean familiares al usuario, hoy podemos realizar cualquier transacción bancaria desde nuestro celular, como también podemos comprar un tiquete de avión y hacer nuestras reservaciones de hoteles, desde la comodidad de nuestras casas.

La pregunta que nos hacemos, ¿Por qué no podemos hacer los mismos con los servicios que nos presta la Caja de Seguro Social?, ya que cuando estamos en la ventanilla para solicitar un servicio comienza un vía crucis, pues esta es la opción que tenemos y que explica por qué hay tanta gente en las oficinas de Clayton y en el edificio Bolívar, donde llegar en automóvil y conseguir un estacionamiento es una odisea.

Quizás el ejemplo que le explique nos dirá más que mil palabras. Tratamos de inscribir a un empleado como ayudante y/o conductor en nuestra casa, como afiliado a la Caja de Seguro Social. Lo primero que nos dijeron es que debíamos llenar un formulario que estaba en la página web. Efectivamente, estaba en la página web, pero no era un documento editable, de manera que había que imprimirlo para llenarlo a mano. Cuando vimos el documento, vimos que podíamos editarlo y nos tomamos la tarea de hacerlo y llevarlo a la oficina. Cuando llegamos a la ventanilla de atención, nos rechazaron el documento porque estaba impreso en una computadora y debía llevarlo escrito manualmente. Le pregunté qué diferencia podría existir entre el documento que presente y el que estaba en la página web, me dijo que ninguna, pero que esa era las órdenes. Ante esa actitud, que me era incomprensible, le pedí hablar con el jefe y la respuesta fue la misma, debía llenarlo manualmente.

Lo que ocurrió después de haber llenado el documento como lo exigían es una historia interminable, tomó más de un año en que fueran hacer la inspección del lugar de trabajo, donde la excusa era que no tenían automóviles porque de los dos que tenían, uno estaba dañado y que existía mucha demanda de sitios por inspeccionar. Con las buenas intenciones de ayudar a esta tarea, les dije que podíamos facilitarle la transportación, a lo que me dijo que eso no se podía hacer y además de cómo podía justificar sus viáticos.

Luego de la inscripción del empleado, se produce una morosidad en el pago de la planilla, porque teníamos entendido que la afiliación se producía en el momento que se hacía la inspección, lo cual no fue así, se registró desde la fecha de que se hizo la solicitud, de manera que desvirtúa el propósito de la inspección, porque teníamos entendido que era un requisito que debe cumplirse para la afiliación.

Este es solo un ejemplo, pero podríamos mencionar una lista interminable de casos que demuestran que la Caja no tiene un sistema de información que lo pueda utilizar como una herramienta de gerencia. Es una tarea imposible, que la Caja de Seguro Social pueda entregar las cuentas individuales de cada asegurado en tiempo real, a algunos se las entregan cuando ya tienen lista la resolución de pensionado, de manera que el asegurado no tiene la capacidad de hacer sus cálculos de la pensión y termina aceptando como buenas las cifras que le ofrece la Caja de Seguro Social.

Como no estamos hablando de algo extraterrestre, en la Caja de Seguro Social en Costa Rica, la mayoría de los servicios se puede acceder a través de su celular, usted podrá afiliar a los empleados, saber en tiempo real sus aportes a la CCSS y usted conoce las actas de las reuniones de la Junta Directiva, que viene acompañada de un audio, donde usted puede escuchar las intervenciones de todos sus miembros.

Como ya hemos reiterado, que el problema de la Caja de Seguro Social es gerencia, cualquiera solución que encontremos en este momento, volveremos a lo mismo, si no modificamos el modelo de gerenciar la Caja.

Gerente de Servicios de Salud