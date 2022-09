El concepto de lucro como ha cambiado en el tiempo

El concepto de lucro puede visualizarse de diferentes maneras, ya sea en lo político, social, comercial, ambiental o entre personas. En este caso, de una actividad comercial es sano por los beneficios que surge al cubrir una necesidad y la forma que se lleguen en los pagos. Una transacción sencilla y común en todos los tiempos donde ambos deben ganar.

Como señala Ramón H. Jurado en su libro “EL Lucro Constante Dinámica en la Conducta del Hombre Occidental”. Dónde el hombre usual está condenado a progresar por múltiples factores que se vive en una economía supuestamente de libre mercado. A sabiendas de que el lucro es solo la manifestación exterior de una realidad profunda y exigente.

El lucro surge en el hombre como un sustituto del instinto de conservación. La sublimación de este instinto a través del lucro dará al espíritu, posibilidades y riquezas insospechadas. Y en la medida en que el espíritu humano se distancia más y más del instinto simple y puro, ira surgiendo en él con más potencia y vigor, el lucro como una ansiedad irreprimible de excedentes para la eternidad misma, es lo que está ocurriendo en las sociedades modernas, sociedades marginales y en la nuestra. Al tiempo que se comienza a complicar, la convivencia entre individuos, grupos y el poder económico. En el cual aparece la escasez como horizonte constante, el hombre siente el peligro de volver a su primitivo estado natural. Ahora será por el control de las fuentes básicas de recursos, por el dominio de la energía primaria, por el control de las rutas a las fuentes de recurso, y por la captura del excedente ajeno.

Ese excedente ajeno es el que está afectando a la humanidad y como ha cambiado en el tiempo, convirtiéndose en una de las peores plagas de la sensibilidad humana. Convirtiendo a su sociedad llena de avaricia, codicia y sin escrúpulo. Ahora no interesa a quienes afecten, como lo que está sucediendo en el mundo antes y después de la Pandemia. Ya se perdió la vergüenza, ahora roban, matan, pegan mentiras, falsifican documentos sin importar los daños, consecuencia a la familia, sociedad o país por obtener dinero y otros beneficios.

Todo está escrito en la palabra; pero, no le hacemos caso, como lo dice Lucas 12, 13:21: en la parábola del rico insensato, llamada también la parábola del rico necio o del rico tonto: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Más él le dijo: Hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La propiedad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¡Nadie sabe para quién trabaja!

Lo que me lleva a reflexionar, es que cuando esas personas mueren, no se llevarán nada a la tumba, ni los bienes y dinero mal habido. Por eso, las mayorías terminas con enfermedades terminar, Le llaman Karma para que no se burlen de la humanidad y de Dios.

Doctor en Ciencias Empresariales