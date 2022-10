'Mi PC pide actualización a Windows 11'

Para los usuarios de la familia Windows, últimamente es muy común que los equipos dentro de sus actualizaciones soliciten una “actualización a Windows 11”.

La mayoría de los usuarios da clic en actualizar “sin pensarlo”, ya que considera que es lo mejor para nuestros dispositivos, sin saber si su equipo cuenta o no con las especificaciones o requerimientos de “hardware” mínimos para la instalación de este nuevo sistema operativo.

Cuando Microsoft anunció la llegada de Windows 11 fue muy claro y específico, advertía que los requisitos del sistema operativo serían excluyentes.

Primeramente, como usuarios debemos comprobar si nuestro equipo es apto para la actualización, descarga y ejecución del sistema operativo.

En la página de Microsoft podemos encontrar las características, especificaciones y requisitos necesarios para su instalación, el cual requiere una memoria mínima de 4GB, un procesador de 1 GHz o más rápido con dos (2) o más núcleos (este es un factor determinante para la ejecución de Windows 11).

El disco duro debe tener una capacidad mínima de 64GB y la tarjeta gráfica debe ser compatible con DirectX 12 o posterior con el controlador WDDM 2.0. (controlador de pantalla de gráfico). DirectX 12 es un conjunto de componentes de Windows que le permite al “software” principal y a los juegos funcionar directamente con el “hardware” de audio y video. En los juegos se utiliza para mejorar la experiencia multimedia general.

Es importante que el TPM (sistema que permite a nuestro ordenador almacenar claves para cifrar comunicaciones, disco duro o proveer la seguridad de nuestro equipo) tenga una versión 2.0.

La pantalla debe estar en alta definición (720p) mayor que 9” diagonalmente, 8 bits por canal de color, ya que si es inferior a 9” es posible que la interfaz de Windows no esté visible.

Si el equipo tiene Windows 10 pedirá la actualización a Windows 11, sino la pide usted la encontrará disponible en Windows> actualización> configuración> seguridad.

Para el inicio seguro se puede habilitar con UEFI.

Windows 11, requiere conectividad a Internet y una cuenta Microsoft para completar la configuración del dispositivo en el primer uso.

Los usuarios piensan que lo mejor es actualizar el equipo, pero no se cercioran antes de que ese equipo cuente o no con los requisitos mínimos, porque, así como los usuarios instalan una aplicación sin leer por desconocimiento, no se imaginan que esto hará que su equipo funcione más lento, que salgan posibles pantallazos azules o empiecen a confrontar ciertas dificultades desde que usted acepta actualizar el sistema operativo.

Todos los sistemas operativos entran en una fase de pruebas por los usuarios o consumidores y este es el momento en donde salen ciertas deficiencias que van más allá de típicos errores. Podemos observar, que el ambiente gráfico de un sistema operativo siempre es más atractivo ante los ojos de los usuarios, pero en este caso Windows pretende copiar al de Apple o los móviles.

Windows tiene una presentación muy limpia y atractiva, mantiene muchos programas y aplicaciones del pasado que desentonan con la nueva cara de Windows.

Windows 11 tiene una barra de tareas muy limitada y moderna, pues incluye casi todas las aplicaciones básicas para trabajar en el PC.

El menú inicio de Windows 11 también es muy limitado, han quitado elemento de Windows 10 que ya todos conocíamos y no los han reemplazado por otras opciones.

Tiene programas innecesarios que nadie utiliza, Windows 10 venía con muchos juegos que a nivel laboral y profesional nadie utiliza, pero Windows 11 ha venido con una serie de aplicaciones innecesarias para muchos usuarios, que ocupan espacio y pueden perjudicar en cierta forma el funcionamiento del sistema.

Todos los sistemas operativos en su fase inicial tienen problemas de compatibilidad, controladores de impresora y red.

Hay veces en que los usuarios hacen cambios en el “hardware” y debemos saber si nuestro equipo cumple con las características para hacer las actualizaciones en el “software”, “no todo lo nuevo es genial y perfecto”.

Hay muchos usuarios que desean continuar con aplicaciones y sistemas desfasados, ya sea por desconocimiento, por falta de recursos económicos, por apego a sus equipos antiguos y se resisten a actualizarse, pero antes de instalar cualquier aplicación debemos hacer una evaluación correcta de nuestro “hardware”, aplicaciones y sistemas operativos.

Con esto no queremos decir que Windows 11 sea deficiente o malo, simplemente es exigente en cuanto a requerimientos, pero están trabajando en soluciones y actualizaciones para mejorar.

Recuerde: antes de actualizar su sistema operativo verifique la memoria, el disco duro, tarjeta gráfica y procesador de su PC para evitar inconvenientes, gastos y problemas técnicos.

Docente de la Universidad de Panamá en Chiriquí.