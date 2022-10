Asesinato en la Universidad de Panamá

Un día como hoy, 23 de octubre del año 42 a.C., murió Marcos Junio Bruto, uno de los asesinos de Julio César. Se suicidó, con su propia espada, al perder en la batalla de Filipo frente a Marco Antonio y Octavio. Bruto, hombre bueno, pensaba que asesinaba políticamente a Julio César por el bien de Roma, pero se equivocó. Un asesinato igual se está gestado este mes en la Universidad de Panamá (UP).

Cayo Julio César nació el año 100 a.C. Genio militar y estadista, saludado ¡Salve, César! Sus ejércitos conquistaron los territorios y rediseñaron el mapa de la actual Europa, donde se le atribuye la frase “Veni, vidi, vinci” (“vine, vi y conquisté”). Les llevó el idioma, el derecho y la cultura; el principio democrático de igualdad entre ciudadanos. Fortaleció las familias, alentó a los ricos a cuidar de los pobres, promovió el empleo, dio pan a los pobres, construyó teatros y bibliotecas. Amante de la astronomía, impuso su calendario de 365 días, doce meses, año bisiesto y el 29 de febrero. Decidió entrar en Roma para ayudar a la República. No podía salir sin permiso de su territorio, delimitado por el río Rubicón, que desobedeciendo cruzó -“ni un paso atrás”-, la suerte estaba echada (“alia jacta est”). Los nobles romanos, por envidia, lo asesinaron un 15 de marzo del año 40 a.C. (los idus de marzo) en el Senado romano.

La UP tiene 94 675 estudiantes y 311 carreras. En los últimos años, el incremento en sus presupuestos ha sido del 6.9 % anual. Para el año 2023 solicitó un presupuesto de B/.377.50 millones y le recortan 34.4 millones (-9.11 %). Por primera vez en sus 88 años de historia tendrá un presupuesto inferior al año anterior. Nunca un Presupuesto General del Estado trató así a la UP; ni en pandemia ni en los peores años del país; peor ahora, cuando proyecta cien mil estudiantes para el próximo año.

La UP pasó de tener 13.4 a 20 estudiantes por profesor; de tener 12.9 alumnos a 19.5 por cada administrativo; aumentó estudiantes y no planilla. Los Presupuestos del Estado prevén que atienda más estudiantes con menos ingresos; con partidas que dan solo para 10 profesores cuando requieren 200.

¿Qué pasará con los tres mil estudiantes a los que la UP no podrá aceptar? Lo veremos en la próxima década. Como Unicef reconoce, en un estudio reciente sobre los efectos de la pandemia en educación en Latinoamérica, dejar a la población joven sin estudios es dañar al país y psicológicamente a esos jóvenes, cuyos efectos se ven en diez años. ¿Y qué pasará con el déficit de médicos, biólogos, físicos, químicos, matemáticos, enfermeras/os, etc.? La UP ha contribuido a dar forma cultural a Panamá. Es lógico que la UP reclame el derecho de estos estudiantes.

A César lo asesinaron sus envidiosos correligionarios. Cuenta William Shakespeare, en su tragedia Julio César, que, mientras los senadores le acuchillaban, se dio la vuelta y viendo a Bruto con el puñal en alto, le dijo “Et tu, ¿Brute?” (“¿Tú también, Bruto?”), reconociendo al amigo querido como un hijo, que estaba para salvarle, pero contribuyó al magnicidio.

Esto podría ocurrirle a la UP, escuchar gritando exánimes los cien mil estudiantes “¿Tú también?”, mientras ven a su lado a los amigos que dijeron “La educación será la estrella que alumbre el próximo Gobierno” clavando el puñal del desabastecimiento.

¿Quiénes levantarán sus brazos en la votación de los Presupuestos del Estado a favor o en contra de la UP? Brutus pensaba que hacía un bien y se equivocó. Recortar presupuestos a la UP quizá se piense que es un bien fiscal, pero realmente será un magnicidio y suicidio.

Esperemos a oír el grito o la risa de esos cien mil estudiantes universitarios cuando voten en las próximas elecciones. Ojalá sonrían al ver salvarse la UP.

Es buen momento para rectificar, dejar caer el puñal al suelo, y gritar la belleza de esta frase: “La educación será la estrella que alumbre el próximo Gobierno”, y realizarla. Solo falta conceder ese 9.11 % más en el presupuesto solicitado por la UP.

(*) PhD, expresidente del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá.