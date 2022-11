El águila abatida, de Manolo Álvarez Cedeño

El águila abatida es un libro que recoge en 204 páginas, la historia de los hechos ocurridos en la Universidad de Panamá el 14 de junio de 1978, cuando venía el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, a ratificar los Tratados Torrijos-Carter en suelo istmeño.

En la lucha de los tratados hubo dos grandes grupos, los que nos oponíamos a los Tratados, porque los mismos legalizaban la presencia de las bases militares por 23 años más, y porque el mismo nos colocaba debajo del paraguas del Pentágono, como lo había indicado el propio Torrijos, entre otras razones. Y aquellos que aplaudían el Tratado. El 14 de junio de 1978 hubo un fuerte enfrentamiento en el Campus universitario entre ambos bandos, allí fueron asesinados el dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario, FER-29, Jorge Camacho, quien estudiaba Filosofía en la Facultad de Humanidades y Demóstenes Rodríguez, estudiante también de la Universidad de Panamá.

Jimmy Carter venía a ratificar los Tratados Torrijos-Carter.

El mismo día 14 de junio un grupo de la Liga Socialista Revolucionaria (LSR), a las 6:00 a. m., se toma la iglesia Del Carmen, lo que conllevó una agresiva reacción del sacerdote que dirigía la misa. La iglesia fue empapelada con pancartas en contra de la visita de Carter. Un gran letrero decía: “Washington no tiene derecho de estar en Panamá, ni hoy, ni en el 2000, ni nunca” (LSR). Hubo fuertes amenazas por parte de la policía durante la noche del 14 de junio a quienes se encontraban en la iglesia.

El asesinato de Jorge Camacho y Demóstenes Rodríguez nunca debió haberse dado por parte del régimen de turno. Era un derecho legítimo de quienes no estábamos de acuerdo con el Tratado por las razones antes indicadas.

Además, Manolo nos relata las amenazas que el G-2, agentes de seguridad en el régimen militar, le hacían de manera seguida a Camacho, y cómo él sufría cuando su abuela contestaba estas llamadas.

La noche del 14 de junio, cuando se dan los hechos, hay un pasaje en el libro donde uno de los médicos de la CSS enfrenta a los policías que iban en busca de los heridos. El doctor les dice: “aquí no se van a llevar a nadie del hospital. Usted podrá ser todo lo que quiera, G-2, o DENI o hasta de la CIA gringa o policía; o lo que sea, pero no me va a tocar, ni mucho menos a llevarse a ninguno de los heridos que se encuentran en mi hospital”.

Manolo nos relata lo que pasó después de la tragedia, el sepelio y muchos hechos que se dieron alrededor del asesinato del dirigente estudiantil.

Nos señala que: “La época de finales de la década del setenta fue dura, confusa, con triunfos y derrotas para la sociedad panameña, que se debatía entre el apoyo y el rechazo al régimen militar, que en 1977 esgrimió como su máximo logro y estandarte la firma de los Tratados Torrijos-Carter. Estos pactos pusieron fin a un siglo de presencia militar estadounidense en el territorio nacional el 31 de diciembre de 1999 y transfirieron el Canal a manos panameñas, luego de una histórica lucha generacional, que tuvo su principal saldo fatal el 9 de enero de 1964, cuando el ejército norteamericano mató a tiros a 21 panameños e hirió a otros 500 que exigían que la bandera de Panamá ondeara en la zona del canal, en ese entonces bajo la jurisdicción de Estados Unidos”.

Manolo Álvarez Cedeño nos entrega un hecho histórico de manera novelada, contada en El Águila Abatida, donde recoge los sucesos que se dieron aquel 14 de junio de 1978, hace 44 años, donde dos jóvenes fueron asesinados. En el caso de Jorge Camacho, un joven de apenas 21 años. Ojalá que las y los profesores de Historia, de Español, la juventud estudiosa panameña y todos aquellos que deseen conocer parte de lo que vivimos bajo el régimen militar, lean el libro, que no se boten ni quemen los libros en el Instituto Nacional y que todos los Institutores lean el Águila Abatida que recoge parte de la lucha del dirigente estudiantil Jorge Camacho, quien fue egresado de este colegio. A Jorge lo movía lo que advertía a un compañero: “Vivir la vida, sin compromiso social, era estar muerto, caminar sonámbulo el trayecto de la existencia”.

Este libro se presentará, a todo el público que desee asistir, hoy, martes 15 de noviembre, en la Biblioteca Nacional Ernesto Castillero, a las 5:00 p. m.

Además de agradecer a Manolo por el libro, también lo hago al licenciado Juan Antonio Tejada, del Instituto Panameño de Estudios Cívicos... Gracias, Manolo.

Educadora