¿Qué presidente necesita Panamá?

Esta es una decisión personal; en tanto, votaremos según los beneficios obtenidos o que podríamos recibir, de tal o cual partido o candidato. El concepto “beneficios”, implica variantes dependiendo de la cultura del elector referentes a la conciencia de clase, visión grupal estrecha o de nación, circunstancias históricas de participación personal o familiar, entorno publicitario en que está inmerso y capacidad para diferenciar lo real de la ficción.

Los sectores reaccionarios, conservadores, fascistas y oportunistas, fundan sus campañas en la mentira; y una buena parte de sus electores las repiten y actúan en “complicidad consciente”. Un sector promete con la izquierda y traicionan con la derecha, otros son lobos con piel de ovejas; y ha surgido un tercer grupo, defensores del neoliberalismo, levantando hipócritamente banderas y consignas de los demócratas, progresistas y revolucionarios que los desplazaron del poder.

Ejemplo, me escribía en Twitter un votante del que “ROBÓ, pero HIZO” lo siguiente: “Señor Pinzón, no se ha dado cuenta de que los que usted defiende no hacen nada extraordinario, solo ROBAR Y ROBAR. La razón por lo que el pueblo panameño apoya a RM, será porque hizo y mucho en su periodo, él puso el pueblo a vivir, fue una época de felicidad para el pueblo… había plata”.

Le contesto: “Ese comentario pareciera como que no estuvo aquí en ese período o fue parte de él... saludos”.

Para hacer recorderis, solo mencionar dos casos: la compra de los corredores en 700 millones, cuando su valor era de 300; y Guardia declara habernos robado más de 40 millones de dólares, siendo el “último” -uno de tantos- mayordomos (¿cuánto le tocó a sus jefes?).

Curiosamente me responde: “La verdad es parte del espíritu de luz en el hombre, es doloroso ver que un poeta, escritor, que debe ser fiel y sensible a la VERDAD, declare mentiras por alguna razón o beneficio que yo ignoro, saludos y DESPIERTA están acabando con tu país”.

No repliqué, jamás iba a entender nada, pero está desconociendo que en este periodo de PANDEMIA y I GUERRA ECONÓMICA MUNDIAL fuimos en el sur (con excepción de Venezuela) el único país que mejor ha navegado en estos feroces conflictos globales. Poco le faltó escribir que la consigna “ROBÓ, PERO HIZO” nunca existió; la cual promueve entre la población la corrupción como forma de vida natural.

Podemos deducir de lo escrito en este ejemplo que el remitente no es un ciudadano común, es un avezado dirigente, que está haciendo una astuta transposición de valores. Lo mismo sucede en los barrios populares, quienes saben que robó a más no poder, pero en la repartición de la piñata, tuvieron la oportunidad de recoger; y mienten sin asco, con la expectativa de volver a estar cerca de ella.

Los dirigentes y las bases políticas de los sectores conservadores (están en todas las organizaciones) no tienen la más mínima vergüenza para mentir a quemarropa, con tal de imponer su equivocado criterio. Te dicen sin asco “yo soy tu amigo”. ¿Será un amigo aquel que miente para manipular tu opinión?

Sea buen padre y madre de familia, ESTUDIE LOS PERFILES DE LOS CANDIDATOS, tanto teóricos como, principalmente, prácticos, que es lo que demuestra la sapiencia.

(*) Ensayista, poeta, consultor, empresario, presidente del Tribunal de Disciplina, Sicotrac.