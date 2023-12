Vivencias con el general Torrijos

Siendo médico veterinario oriundo de El Cristo de Aguadulce , me había graduado en el INA, Divisa en 1967 y había viajado a Brasil a la Universidad Federal de Santa María Río Grande do Sul (UFSM) Brasil, recibí el título de Médico veterinario, en diciembre de 1972, y trabajaba en el MIDA desde abril de 1973 en Penonomé y residía en Churuquita Grande, en una mediana finca ganadera que atendía, propiedad de mi tío Arturo Sucre Pereira.

Participé en la elección del 6 de agosto de 1978 por las exhortaciones públicas que nos hacía a los profesionales universitarios jóvenes, el general Omar Torrijos Herrera, que consideraba que nuestro nivel académico robustecería el llamado “poder popular”, también cuando en Coclesito conversaba con nosotros los técnicos del gobierno que cumplíamos misiones en esa “comunidad laboratorio” que personalmente atendía y donde hasta vivía. La comunidad de Coclesito, era el resultado del traslado de campesinos y sus familias que estaban dispersas después de una gran inundación, su idea era extender esa iniciativa en las áreas rurales del país para que los servicios básicos del Estado les pudieran llegar más fáciles y pudieran producir sus alimentos básicos para su subsistencia. También estableció un hato de ganado bovino de doble propósito, carne y leche, nos insistía en que las vacas estuvieran bien atendidas para que dieran más leche para que los niños tomarán en la escuela. El proyecto ganadero de Coclesito lo constituían 1500 reses de cría y de doble propósito la mayoría. La misión de China Taiwán, también tenían técnicos en Coclesito, que cultivaban hortalizas para el consumo de las comunidades y en las escuelas.

Recuerdo estar vacunando parte del ganado del proyecto ganadero de Coclesito un sábado a principios de agosto de 1976, habíamos sido transportados por el jefe de la Sexta Zona Mayor, Lorenzo Purcell D, en el helicóptero que mantenía en Penonomé. De repente se aproximaba el avión Twin Other el FAP 205, y todos los pobladores y niños, también nosotros, corrimos al aeropuerto y se bajó el general Omar Torrijos, desde las escaleras del avión, lo primero que preguntó a las maestras: ¿los niños están tomando leche? Esa pregunta permanece en mi memoria porque para un padre no existe nada más importante que la alimentación de los hijos. Lo acompañaba el canciller José Antonio Tack, Rory González; el empresario, Alberto Pons. Después de jugar con los niños dijo: “Los niños son los hijos predilectos de la revolución”, saludó a los moradores que se acercaron, caminó y cruzó el río con todo y botas. Todos lo seguimos hasta un rancho de pencas donde pidió una hamaca y fumándose su habano dijo: “Bueno Tony Tack, échame el cuento de los países no alineados y su reunión en Siri Lanka”, que ocurriría en dos semanas, el canciller Tack, con gran docencia, ilustró al general Torrijos y a los que estábamos escuchando abajo del rancho de pencas. La cumbre mundial de los países no alineados, promovida por el mariscal Jozip Bros Tito, siendo presidente de la antigua Yugoslavia, quien había sido invitado por el General Omar Torrijos H. a nuestro país el 14 de marzo de 1974 para visitar la construcción de la hidroeléctrica del Bayano, donde su país había contribuido para el diseño y construcción obra concluida en 1976. El movimiento mundial de los países no alineados, contribuyó mucho a la firma de los tratados del Canal Torrijos-Carter,el 7 de septiembre de 1977, en Washington DC.

A mediados de agosto de 1978, los 505 representantes de corregimientos electos en todo el país, el 6 de agosto de ese año, fueron invitados a las instalaciones de la base de Río Hato. El general Omar Torrijos Herrera, con su franqueza y respeto después de felicitarnos; nos dijo que a nosotros nos correspondía, con base a la Constitución Nacional vigente en ese momento en 1978, elegir el próximo presidente de la República y que él nos sugería que fuera el Dr. Arístides Royo Sánchez, ministro de Educación, en ese momento para el periodo 1978-1984. Muchos de los presentes manifestaron que ellos deseaban que el candidato a presidente de la República a partir del 11 de octubre de 1978-1984 fuera el general Omar Torrijos Herrera. ¡Enérgicamente contestó que no!

La Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, reunida el 11 de octubre de 1978, designó al Dr. Arístides Royo Sánchez, para el periodo presidencial 1978-1984. También se designaron los vicepresidentes: Ricardo de La Espriella y Jorge Illueca. El general Omar Torrijos Herrera, habiendo logrado firmar el tratado del Canal Torrijos-Carter en Washington DC. Se dedicó a cumplir con su “retiro estratégico”. Decía que eso le permitiría ver las novelas de la noche e ir más a Coclesito.

Veterinario, exministro del Mida