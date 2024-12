“Vosotros sabéis, tenéis y podéis”. Así, en “lenguaje raro”, rezó la mayoría de los 840 presentes en la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, en el gimnasio de la USMA. Hemos sido convocados para revisar el plan pastoral y ver qué queremos ¿y podemos? hacer en el 2025, o en el veinte veinticinco, como dicen muchos ahora, copiando ridículamente el hablado gringo.

Después de tantos años caminando como iglesia autóctona, seguimos hablando y orando como si fuéramos españoles desembarcados ayer. Lo peor es que leemos, repetimos y no entendemos, porque es un lenguaje que suena a clerical, huele a incienso y se siente antiguo. Es cierto que los cantos han cambiado, pero la oración sigue igual de clerical.

¿Y la acción pastoral? Dirige las sesiones un sacerdote; presiden la mesa: sacerdotes, seminaristas y algunos laicos. ¿De qué se habla? De las metas 2025. ¡Qué bueno! Pero, en un 90% miran hacia adentro. Es cierto que se habla de “iglesia en salida”, pero, ¿para qué? “Tenemos que ser discípulos?”, pero ¿cómo? “Sin presbíteros no se puede”, nos dicen. ¿Qué no se puede? ¿Seguir a Jesús? ¿Cristianizar la sociedad? ¿Cambiar las estructuras injustas? ¡Claro que se puede! Jesús no habló de sacerdotes. Los primeros cristianos decían que Jesús es el único sacerdote. ¿A qué hora cambiamos esto? Razón tenía el hermano Francisco, el de Asís, al no querer ser ordenado.

¿Qué tenemos hoy? Muchos “sacerdotes” se hacen notar porque buscan privilegios, se imponen en las parroquias, quieren estimación y poder, algunos hasta dinero, ¿qué pasa? El papa Francisco ha dicho claramente que el clericalismo es un cáncer en la iglesia. ¿Qué se hace con un cáncer? Se trata de extirpar, de quitar, borrar, extinguir. Pero ¿sólo son clericales los sacerdotes? También lo son los laicos que imitan actitudes de malos sacerdotes o se callan ante ellos.

Al final, tratando de superar ese clericalismo, hemos llegado a algunos acuerdos para el 2025, entre los cuales están:

- Apoyar la pastoral social a diferentes niveles.

- Conocer y difundir los documentos del Papa Francisco en la iglesia (no los ocultemos).

- Que los jóvenes tengan más protagonismo en la iglesia.

O sea, nada “clerical”, iglesia que quiere entender y comprometerse con la realidad panameña. Ojalá esto no sea sólo un desiderátum.