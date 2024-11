El libro Cómo solucionar la crisis del Seguro Social ya... sin paramétricas, de Felipe Argote, se inicia refiriéndose al informe actuarial y a una serie de inconsistencias en la información con la cual se cuenta, así como la limitación en la data por una serie de omisiones. Se refiere de igual forma a estados financieros que Contraloría no ha querido firmar, y dramáticamente a los problemas y el desgreño administrativo, con ejemplos concretos e irrefutables, según mi criterio.

Menciona que cuando se habla de la crisis de pensiones y se insisten en medidas paramétricas es porque conceptúan que el sistema de pensiones es como una cuenta de ahorros, en donde cada uno debe sacar lo que pone más los intereses, lo cual afirma, no es así.

Añade que la generación que contribuyó heroicamente a nuestra soberanía sobre el Canal y que consecuentemente nos ha llevado a uno de los niveles de ingresos más altos de Latinoamérica, en la actualidad recibe escuálidas pensiones, de las cuales tienen que decidir si aliviar el hambre comprando comida o el dolor comprando medicinas.

El autor hace un examen de la economía como preámbulo ilustrativo y base para la propuesta, analizando para ello la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. Luego de este marco, brinda una explicación pormenorizada de la Ley 51 que crea el Sistema Mixto y expone el funcionamiento de ambos sistemas, el Solidario que rige actualmente para aquellos que tenían más de 35 años en el año 2005 y el mixto implementado a través de la Ley 51 de ese año.

El autor nos explica que los sistemas de pensiones deben tener una indexación de los desembolsos para compensar la inflación y sostiene que la parte solidaria del Sistema Mixto debe depositarse donde corresponde, es decir, en el Sistema Solidario. A este respecto señala: “Yo propongo que el Sistema Mixto, mientras tanto, debe establecer como base de aporte al Sistema Solidario, no solo los primeros 500 dólares de salario como establece la Ley 51, sino lo correspondiente a dos salarios mínimos. Así, los sectores de menores ingresos tendrán un monto de retiro digno y evitaremos en el futuro que los ciudadanos, cotizantes o no, paguen través del estado de sus impuestos a los del futuro”.

Se brinda una base conceptual a la propuesta, exponiendo resumidamente que el sistema de pensiones debe sustentarse en 5 pilares, que paso a enunciar:

-La sociedad está obligada a brindar a los adultos mayores una vida digna. No es una dádiva, es el pago merecido por su aporte a lo que somos hoy como país.

-Las nuevas generaciones deben abonar parte de los activos que reciben en herencia de la generación anterior.

-Es sistema de pensiones debe tener cabida para el esfuerzo individual.

-La jubilación debe ser un retiro de la vida laboral. No puede ser una forma de incrementar ingresos. Esto, a la postre, contribuirá al relevo generacional.

-El sistema de seguridad social no debe subsidiar a jubilados de altos ingresos.

Concluye afirmando que es el momento de resolver el problema del Sistema Solidario o de Beneficio Definido, a ocho años de su colapso. Eso sin modificar el Sistema Mixto, salvo los 500 destinados al Solidario que debe ser un monto variable.

La OIT-Felipe Argote

El autor examina el informe de la OIT en varios segmentos, iniciando con algunos de sus principios plasmados en el acuerdo 102, tales como la garantía de prestaciones definidas, la participación de empleadores y trabajadores en la administración del sistema, la responsabilidad del Estado y el financiamiento de las prestaciones a través de cotizaciones o impuestos.

Igualmente, con base al informe en referencia, nos dice que desde su origen en la Ley 51, el Sistema de Beneficio Definido o Solidario se diseñó como una población cerrada, no como una pirámide. Continúa indicando que evidentemente en una población cerrada donde, por lo mal diseñada que fue la Ley 51 no entra nadie a cotizar desde 2008, no importa si la población joven crece el doble, si esa población se le coloca 10 años más para lograr la jubilación o si a esa población se le recarga con más aporte de empresas y trabajadores, porque ni un solo centavo de ese aporte va al fondo de jubilación del viejo sistema cerrado, que por tanto, se quedará vació.

Es así como el autor fundamenta de manera sólida su crítica a la Ley 51, exponiendo claramente sus razones. Asimismo, refuta con argumentos los postulados de los actuarios y contrasta sus análisis con los de la OIT. Describe los hallazgos de la OIT, entre ellos:-Que Panamá es uno de los cuatro países latinoamericanos que no han ratificado el acuerdo 102 que establece mínimos del sistema de pensiones.

-Que los jóvenes del Sistema Mixto cobrarán entre el 12 % y 15 % de su salario.

-Que establecer un sistema de pensiones universal costaría solo 1.2 % del PIB.

-Que resulta en un grave problema que la tasa de desempleo de los jóvenes triplica el de los mayores.

-Que el fondo solidario del Sistema Mixto, en lugar de estar en un fondo unificado, se ha colocado aparte del fondo solidario original agudizando la crisis innecesariamente.

-Que el Sistema Solidario es un sistema cerrado no piramidal.

Los rasgos más conspicuos de dicha propuesta son:

-Establecer desembolsos anuales por parte del Estado para cubrir el déficit del Sistema de Beneficio Definido, iniciando con 400 millones en el año 2024, con aumento de 6 % anual, lo cual a la postre llevará a que el aporte más alto del Estado sea 2.4 % del PIB. Recordemos que el análisis previo sobre el entorno económico demuestra que esto es posible, justo y necesario.

-Colocar en el Fondo Solidario la parte solidaria del Sistema Mixto, donde siempre debió estar.

-Variar el monto de los aportes destinados al fondo solidario del Sistema Mixto, que actualmente es de $500. Elevarlo a dos salarios mínimos.

-Establecimiento de una pensión mínima del 60 % del salario.

-Ajuste bianual del monto de la jubilación.

-Que a todos los trabajadores de plataformas tecnológicas se les retenga cuota de SS en la fuente y que estas paguen el porcentaje que les corresponda.

-Que no se eleve la edad de jubilación. Sin embargo, con base en las edades de jubilación actual, solo se pagarán las pensiones si se retiran del mercado laboral.

-A partir de los 65 años los hombres y 60 las mujeres, quienes no hayan abandonado el mercado laboral, cobraran pensión, aunque no se hayan retirado.

Cierre

Además del objetivo primordial de contribuir con una propuesta concreta y bien fundamentada, el presente libro constituye un instrumento académico de apoyo para cursos de economía e incluso de finanzas. Igualmente, pone en conocimiento al común de las personas, que no tienen acceso a ello, los resultados del informe de la OIT.

Por otro lado, constituye una guía para entender el mecanismo de las jubilaciones y el cálculo del monto de las pensiones. Insiste en la necesidad de que los adultos mayores tengan una vida digna y no como una dádiva, sino como el pago de una deuda de la sociedad por los activos que nos dejan.