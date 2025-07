Construir la paz desde lo individual hacia lo global

Estamos en la segunda mitad de 2025 y cabe hacer una reflexión sobre todos los acontecimientos que se han dado a lo largo de estos meses, tanto en Panamá como a nivel mundial.

Hoy día, gracias a la tecnología, estamos más conectados, pero asimismo estamos más distanciados como seres humanos, ya que nos hemos vuelto muy cómodos transmitiendo mensajes electrónicos que en muchas ocasiones no llegan al emisor con la realidad que deseamos plasmar. Entonces, se tergiversa todo.

Es muy cierto que, desde el lugar donde me encuentro, no puedo detener los conflictos directamente, sin embargo, sí existen otras acciones que como individuo puedo realizar. Por ejemplo, cuando me esfuerzo por dirigir mis acciones diarias con una conciencia a nivel local, ese cambio positivo que doy genera un cambio en aquellos que me rodean y en mi entorno inmediato; la familia. A su vez, la familia influye directamente en la sociedad y por ende en un país. De esta manera, las acciones positivas se van multiplicando como una onda expansiva de bienestar en las personas.

Entonces, ¿qué pueden hacer los panameños a nivel individual? Pueden apoyar uniéndose a organizaciones que realizan actividades para promover los valores como la paz, el diálogo, la no violencia, la empatía, tolerancia y el respeto por las personas. En este momento, más que nunca, se hace urgente aprender a comunicarnos de manera asertiva y respetuosa.

Es imprescindible evitar la difusión de mensajes que transmiten odio y violencia. Comienza contigo, da el primer paso y conviértete en una persona que difunda mensajes con frases alentadoras o transfórmate en aquella persona creadora de pequeñas historias de gente que logró triunfar positivamente, resolviendo algún conflicto y problema social, a través del diálogo, la empatía y la tolerancia. No repitas las malas noticias, más bien, construye un ambiente positivo y de esperanza. Cuando las malas noticias se reproducen una y otra vez, van creando un entorno de inseguridad, desesperanza e incluso pueden causar depresión. Debemos considerar el impacto que dicho recurso tiene en el corazón y en la mente de las personas.

Cada acción que realices cuenta y puede contribuir a crear un mundo más pacífico y justo, donde nos respetemos los unos a otros, donde valoremos la vida de cada ser humano.

En una propuesta de paz, enviada a la Organización de las Naciones Unidas con el título: “La creación de valor como factor de cambio global: construir sociedades sostenibles y resilientes”, escrita por el Dr. Daisaku Ikeda, quien fue presidente de la Soka Gakkai Internacional, se menciona lo siguiente: “La acción para transformar y activar las capacidades interiores del ser humano puede dar lugar a reformas eficaces que incrementen el empoderamiento en escala mundial. Dicho proceso, que en la SGI se denomina “revolución humana”, orienta el empoderamiento, al desarrollo de las infinitas posibilidades de cada individuo. La acumulación sostenida de cambios en el nivel individual y comunitario despeja el camino para que la humanidad pueda superar los retos globales que la afligen”.

Es oportuno mencionar que la filosofía humanista del budismo que practican los integrantes de la Soka Gakkai Internacional exhorta a vivir con una clara conciencia de propósito, que bien podría enunciarse como la dedicación a cumplir un profundo compromiso. Asimismo, alienta a considerar el entorno inmediato como el escenario donde cada uno debe cumplir su misión en la vida, aun en presencia de graves dificultades, y a escribir narraciones personales que den origen a una esperanza duradera.

Por lo tanto, no esperes a que los demás o la situación actual cambien, empieza con pequeñas acciones diarias y dando el mejor ejemplo a seguir. Solo así podremos generar olas de confianza y esperanza en nuestros semejantes y, como consecuencia, construir el país que todos los panameños anhelamos.