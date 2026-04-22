Consumidores recuperan más de B/.5 millones tras quejas presentadas en el primer trimestre de 2026

La estadística constituye una herramienta fundamental para comprender el comportamiento del mercado y orientar a los consumidores en la toma de decisiones al momento de adquirir un bien o servicio. A través de la recopilación y análisis de datos, es posible identificar tendencias, detectar irregularidades y fortalecer las acciones de protección al consumidor.

En este sentido, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pone a disposición del público información confiable y actualizada mediante su página web institucional, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre la situación del mercado y el comportamiento de las quejas presentadas por los consumidores.

Durante el primer trimestre del año 2026, la Acodeco recibió 814 quejas a nivel nacional, que representan un monto total de B/. 9,185,114.89. Estas cifras reflejan la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para reclamar cuando consideren que han sido afectados en una transacción comercial.

Entre las actividades económicas que registraron el mayor número de quejas se destacan, los almacenes por departamento, con 120 casos, seguidos por el sector de inmobiliarias, con 98 quejas. En tercer lugar, se ubican los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos, con 64 quejas, mientras que las categorías de celulares y eventos artísticos ocuparon el cuarto y quinto lugar, con 44 y 28 quejas, respectivamente.

Los motivos más frecuentes de reclamación durante este período estuvieron relacionados principalmente con el incumplimiento de garantía, que concentró 330 quejas por un monto de B/. 3,032,318.17. También se registraron quejas por falta de información, con 144 casos por B/. 934,693.83, así como por devolución de dinero, con 93 quejas por B/. 1,261,176.71.

Otros motivos reportados incluyen la resolución de contrato, con 51 casos por B/. 27,100.30, y el incumplimiento de servicio, con 63 quejas por B/. 78,085.54.

En cuanto a los resultados obtenidos durante este período, la Acodeco logró resolver 395 quejas a favor del consumidor, lo que representa un monto de B/. 5,189,905.11 recuperados o solucionados mediante diferentes mecanismos de conciliación o resolución administrativa.

Dentro de estos resultados favorables se registraron 159 acuerdos y resoluciones, que suman B/. 3,409,650.77, mediante soluciones como devolución de dinero, reemplazo del producto, reparación del bien, entrega de mercancía o aclaraciones contractuales. Asimismo, se contabilizaron 228 desistimientos, por un monto de B/. 1,722,112.34, y 8 casos de abandono por parte de los consumidores, que representan B/. 58,142.00.

Estos resultados reflejan el papel que desempeña la Acodeco en la defensa de los derechos de los consumidores y en la búsqueda de soluciones a los conflictos entre consumidores y agentes económicos, contribuyendo a fortalecer la confianza en el mercado.