¿De qué me perdí?

No sé si me lo perdí o qué pasó, pero dándole seguimiento a la fuga de prisioneros de un centro penitenciario de la capital, no creo haber escuchado una carga de responsabilidad, solicitud de renuncia o despido de la cabeza, no solo de quien dirige el sistema penitenciario, sino qué acción similar debió darse en la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno y así sucesivamente.

Es que si no se dan este tipo de acciones el mensaje que se está mandando es que hay funcionarios con privilegios y protegidos, cosa que dista mucho de lo que se pudiera esperar del jefe común de todos.

Hemos sido varios que en nuestro análisis vemos cierto nivel de complicidad en lo sucedido, así como en el estilo “resort” de varios de estos lugares de reclusión, donde se encontraron no uno, ni dos, sino cientos de televisores, celulares, armas, dinero y sabrá Dios qué más, y que ni nos hemos enterado y a lo mejor no nos enteraremos. ¡Aló Defensora!

También varios hemos llamado la atención sobre la cantidad de “control” que se tiene sobre otras instituciones por parte del narcotráfico. En varios círculos se habla sobre la “fertilización” de contenedores en el caribe panameño por parte de figuras reconocidas en la política criolla, pero como habla bien del ladrón prófugo, entonces todos se hacen de la vista gorda, aunque en los puertos europeos cada día se desconfía más de nuestra bandera.

En otros círculos se habla de cómo se ha infiltrado, ya no solo el área de la 5 de Mayo, sino que sus tentáculos han penetrado otros círculos, que nos podría perjudicar mucho más que lo que ha pasado, por complacer el antojo del líder mal informado del norte, o de los mal llamados Panama Papers.

No quiero creer que quienes deben dar la cara, están pensando que como ya inició el Mundial, y que a la población se le va a olvidar el tema de la “tremenda fuga” y como he mencionado con anterioridad, de los “privilegiados” que, probablemente, no serán recapturados y conducidos al reclusorio del que nunca se les debió dejar salir.

Hay a quienes nos preocupa que no nos estemos enfocando al 100% en lo que se debe hacer para compensar lo que hemos perdido por la guerra que no termina de acabarse, de los inversionistas extranjeros que se preocupan por los cambios de leyes que pudiera perjudicar sus inversiones que se han traducido en miles de plazas de empleo de alta calidad.

¿Como es posible, por ejemplo, que no se esté trabajando 24 horas al día en la construcción del 4° puente sobre el Canal de Panamá, de manera que los miles que tienen que movilizarse desde y hacia Panamá Oeste no tengan que padecer en ese congestionamiento que se produce todos los días en la Roberto F. Chiari? De verdad que pareciera que no hay sensibilidad humana en las decisiones que se toman.

¿Qué estamos esperando para reaccionar? ¿Qué algunas de estos grandes inversionistas acepten las propuestas que le hacen en México, Colombia o Costa Rica y que esas plazas de trabajo terminen fuera del país? La verdad es que, conociendo al capitán del barco, dudo que sea ese el rumbo por el que él quiere dirigir este barco.

No quiero pensar que me he perdido de pronunciamientos, comentarios, comunicados, conferencias de prensa y demás formas que tenemos los panameños de enterarnos de lo que sucede en nuestro entorno.

Mientras tanto el ciudadano común, sigue sufriendo de las interrupciones al servicio eléctrico, sin justificación alguna, de la suspensión del servicio de internet, de la ausencia de agua en grandes extensiones del país y de su pobre distribución en otras. Seguimos viendo el abuso policial en las calles, son pocas las veces que vemos a agentes del tránsito hacer su trabajo, que no es imponer multas a diestra y siniestra, bueno cuando no están pegados al celular.

Hay pequeñas acciones que se deben tomar para resaltar el trabajo de algunos ministros que están haciendo un muy buen trabajo, reemplazar a los que no lo hacen y promover los valores, en especial la ética entre nuestros funcionarios. Y esto sí que no me lo quisiera perder.