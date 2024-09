Proporciones guardadas, podría decirse que el programa de IVM de reparto definido (IVM solidario) que administra la Caja de Seguro Social es una suerte de ‘susú’, en el sentido de que busca repartir beneficios, aunque con algunas diferencias importantes. En el ‘susú’ los participantes obtienen beneficios por lo que han aportado realmente, ni más ni menos: si son 10 los participantes del juego y cada uno aporta B/.30.00, el beneficio que cada cual obtiene es de exactamente B/.300.00.

Esto no ocurre en el IVM solidario (no me pronunciaré en este momento sobre el mixto, en el cual hay otras aristas, posiblemente más complejas). Considerando aspectos como la esperanza de vida, por ejemplo, un trabajador hombre que se jubile a los 62 años y alcance o sobrepase la esperanza de vida podría obtener hasta un 200% de beneficios sobre lo que aportó realmente durante toda su vida laboral, ese monto se incrementa en el caso de las mujeres, cuya edad de jubilación se ha establecido en 57 años. Un escenario sencillo ilustrará esta aseveración. Usted empieza a trabajar a los 18 años y se jubila a los 62 como dispone la norma. Tras 44 años de trabajo, ha aportado -digamos- unos B/. 46.000.00, suponiendo que el promedio de sus (últimos) mejores diez años de salario es de B/.1.067,90, su pensión mensual sería de B/.640,70. Usted, sin embargo, vive hasta los 80 años: 18 luego de su retiro. Al cabo de ese tiempo, usted habrá recibido B/.138.391,00, es decir, B/.92.391,00 sobre lo realmente aportado. Esta diferencia la asumimos ‘todos’.

Podrá argumentarse que con una pensión de B/.640,70 mensual nadie vive dignamente, y que se trata de una pensión de miseria. Asumiendo que eso sea correcto, no es relevante (falacia de arenque rojo) para el punto central del argumento: que un pensionado, luego de jubilarse, puede obtener hasta 200% de beneficios sobre lo que realmente aportó. ¿Es eso justo?

Otro rasgo que destacar del ‘susú’ es que se autofinancia, por lo tanto, no requiere de fuentes de financiamiento externo para tapar los huecos financieros, porque -simplemente- tales huecos no ocurren, no son posibles: si no aportas, no obtienes beneficios. El IVM solidario, por el contrario, dista de ser autofinanciable, por ello, la Ley 51 contempla diversas fuentes de financiamiento adicionales a las cuotas de los trabajadores, aunque -hasta ahora- han sido insuficientes para garantizar las pensiones dignas a las que presuntamente tenemos derecho.

El ‘susú’, por otro lado, se basa en la confianza de que cada miembro del juego aportará lo que se ha comprometido a aportar. El IVM solidario, en cambio, se basa en ciertos mitos, siendo el de la solidaridad uno de ellos, tal vez el principal. De acuerdo con la Ley 51 (artículo 3.2), la solidaridad “es la garantía de protección a los asegurados más vulnerables y sus dependientes, con el aporte de los contribuyentes a la Caja de Seguro Social para financiar las contingencias previstas en esta Ley”. Mientras que la solidaridad del ‘susú’ es voluntaria, la del IVM solidario se impone, no hay más camino que la solidaridad por decreto, lo cual -a la postre- compromete el patrimonio de los cotizantes sin que estos se hayan manifestado al respecto: ¿y si usted no quiere ser solidario en el sentido establecido por la Ley 51? ¿Por qué -más allá de lo normativamente dispuesto- está usted obligado a cotizar para la jubilación en la CSS y no explorar otras opciones al margen de una institución probadamente ineficiente? Simple, al apelar a la solidaridad se refuerzan esquemas conceptuales que visualizan lo colectivo como una virtud y que hacen de lo individual algo mezquino y ruin, a pesar de que -en el fondo- la viabilidad de las soluciones propuestas pasan por la satisfacción de las expectativas subjetivas e individuales (egoístas) que cada uno de nosotros tiene. Por eso, el ‘no queremos’ ha de interpretarse -en realidad- como ‘no quiero’ aumento en la edad, aumento de cuotas, reducción de beneficios, etc. Se trata, además, de la respuesta natural o cómoda, socialmente arraigada, según la cual el omnipresente y omnipotente Estado ha de colmar nuestras carencias.

Otro mito extendido es que la CSS es de todos, y -por ello- todos debemos ser tomados en cuenta para tomar decisiones sobre el programa IVM. Esta creencia no solo fomenta un pseudo sentido de democracia, sino que -a la postre- supone obstáculos para la toma de decisiones. La CSS no es de todos, no es siquiera de los cotizantes o trabajadores. Nuestra relación con la CSS no es ni de propietarios ni de socios, sino más bien la de mandantes en tanto cotizantes: por eso y solo por eso es necesario que la institución (mandatario) rinda cuentas sobre la administración de los recursos que ponemos a su cargo para su administración.

El derecho a la jubilación (digna o indigna), por otro lado, no es un derecho universal: aquel que ha cotizado, que ha pagado el mínimo de cuotas establecido en la norma y que ha cumplido la edad estipulada tiene derecho a exigirla en las condiciones establecidas en la norma. Mientras dichas condiciones no se cumplan, el presunto derecho a la jubilación es eso: expectativa. ¿Son exigibles las expectativas?

La encrucijada a la que nos enfrentamos en materia de pensiones implica evaluar distintos escenarios racionalmente, poniendo en epojé ideas o narrativas preconcebidas, comprendiendo y asumiendo que toda solución es derrotable, que toda solución está inevitablemente condicionada por factores que ni siquiera el todopoderoso Estado puede controlar; implica asumir que no hay panaceas, aunque haya sectores que desde ya se han atrincherado en las suyas.