Denunciar también es proteger a otros consumidores

Cuando un consumidor observa una posible irregularidad y decide denunciarla, muchas veces piensa que está reclamando únicamente por su propio problema. Sin embargo, detrás de cada denuncia puede existir una oportunidad para detectar y corregir una práctica que también está afectando a otras personas.

Entre enero y agosto de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 1,693 denuncias relacionadas con posibles incumplimientos de las normas de protección al consumidor. Esta cifra demuestra que los ciudadanos están atentos y ejercen su derecho a reportar situaciones que consideran irregulares.

Entre los principales motivos aparecen los relacionados con el beneficio para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en restaurantes, que representan aproximadamente el 25% de las denuncias. Las franquicias de comida rápida concentran otro 15% por situaciones vinculadas con este mismo beneficio. También figuran reportes por cobrar un precio diferente al informado, posibles casos de publicidad no veraz o engañosa y falta de entrega de constancia de pago.

Pero hay algo tan importante como denunciar: saber cómo hacerlo.

Una denuncia puede ser anónima, pero para que tenga mayores posibilidades de ser atendida debe contener información precisa. Decir que “en un comercio no respetaron un beneficio” o que “un establecimiento está cobrando de más” puede alertar sobre una situación, pero difícilmente permite orientar una verificación si no se indica dónde ocurrió.

El nombre del establecimiento, su dirección o ubicación, una descripción clara de lo sucedido y, cuando sea posible, la fecha y hora aproximada son datos que pueden marcar la diferencia. Una fotografía, video, factura, recibo o comprobante de pago también puede aportar elementos útiles para conocer mejor el caso.

Esto resulta especialmente importante cuando se trata de los descuentos y beneficios establecidos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Si un consumidor reporta que no recibió el beneficio correspondiente, pero no identifica el establecimiento, se dificulta determinar dónde ocurrió el hecho y realizar una verificación específica.

Por eso, una denuncia no debe verse simplemente como una queja. Es información que puede ayudar a orientar las labores de fiscalización.

La participación ciudadana es un componente importante de la protección al consumidor. Los funcionarios pueden realizar operativos y verificaciones de oficio, pero los consumidores también son observadores cotidianos del mercado. Son quienes compran, comparan precios, reciben promociones, utilizan servicios y pueden advertir situaciones que merecen ser verificadas.

Denunciar oportunamente una posible irregularidad puede contribuir a que esta sea investigada y, de comprobarse un incumplimiento, a que se adopten las medidas que correspondan. Pero además puede evitar que la misma situación continúe afectando a otras personas.

Entre las situaciones que pueden reportarse están la falta de precios a la vista, productos vencidos o sin fecha de vencimiento, posibles incumplimientos en publicidad, ofertas y promociones, así como situaciones relacionadas con los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, entre otras materias contempladas en las normas de protección al consumidor.

La Acodeco dispone del formulario de “Trámite Denuncia” en su sitio web y los consumidores también pueden comunicarse gratuitamente con el Centro de Atención Ciudadana 311, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Asimismo, pueden utilizar el mensaje directo de la cuenta institucional de Instagram @acodecopma.

La próxima vez que un consumidor observe algo que considere irregular, vale la pena recordar que quedarse callado puede dejar el problema donde está. Denunciar, con información clara y precisa, es ejercer un derecho, pero también una manera de contribuir a que el mercado sea más transparente y a que otros consumidores no tengan que enfrentar la misma situación.

Porque una buena denuncia no solo busca resolver un problema: puede ayudar a prevenir muchos más.