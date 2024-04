Desafíos para modernizaciones integrales

Entre las decisiones que toman los estadistas, sobresalen las que perduran en el tiempo con una relación costo/beneficio favorable a la nación que dirigen, cuidado, no porque perdure, es buena o positiva “per se”, el propósito debe contribuir con un impacto medible.

Traigo un ejemplo conocido por los que procuran informarse apropiadamente y es que en la lejana Nueva Zelanda se tiene una referencia por excelencia, ya que en hasta 1984 la economía de Nueva Zelanda se encontraba en una situación de mediocridad, sobre regulada y empobrecida por un estado interventor, nos dicen los autores que cito.

Tenemos la oportunidad de citar elementos que aportan Víctor H. Becerra y Miguel A. Cervantes, quienes nos informan que esta economía pasó de estar estancada entre 1972 y 1984, a tener una economía de mercado moderna y próspera.

Citan estos distinguidos autores que bajo el mandato del ministro de hacienda Roger Douglas, se tomaron medidas para transformar la economía, y que en solo 2 años las reformas como la abolición de los subsidios agrícolas, gracias a estas medidas el sector se hizo más eficiente y productivo, incluso se involucraron con viñedos.

También se declaró la libertad sindical y no hay obligación de pertenecer a ellos.

Como señalamos en el título, sobre lo integral, los autores citados como fuente principal de estos datos, nos traen al Dr. Jamie Whyte, rector de investigación de Asuntos Económicos (IEA), nos dice que “los cambios en Nueva Zelanda no solamente fueron económicos, sino también significaron fuertes mutaciones sociales. En lo económico, se convirtió en un líder en la exportación de productos lácteos, cordero, lana. En las mutaciones sociales hubo una nueva cultura. Anteriormente todo era una cultura de mediocridad, sin innovación, no había producción artística, no había cultura, no había restaurantes internacionales, daba la impresión de estar en un país socialista. Y de repente, Nueva Zelanda tuvo fuertes cambios culturales gracias a la apertura económica”.

Impresionante que superando apenas los cinco millones de habitantes, y por otro lado con los indicadores que nos ofrece el World Integrated Solution (WTIS) son los siguientes: “Nueva Zelandia tuvo un total de exportaciones de 44,325,287.82 en miles de US$ y un total de importaciones de 49,221,408.96 en miles de US$ llevando a un negativo saldo comercial of -4,896,121.14 en miles de US$. El arancel ponderado promedio de las tasas, efectivamente aplicadas (derechos de aduana) de Nueva Zelandia es de 0.86% y el arancel promedio ponderado NMF (nación más favorecida) 2.67%. El crecimiento de comercio es de 7.52% comparado al crecimiento mundial de 12.59%. El PIB de Nueva Zelanda es 255,551,704,625.83 en US$ actuales. La exportación de servicios es 9,825,496,310.17 en US$ actuales y la exportación de servicios es 13,753,982,390.87 US$ actuales. Las exportaciones de bienes y servicios de Nueva Zelanda como porcentaje al GDP (PIB) son de 22.15% y las importaciones de bienes y servicios como porcentaje al GDP son de 26.05%”.

Anualmente producen alimentos para cuarenta millones de personas, pero todo empezó con libertad económica.