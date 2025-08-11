Presidente Mulino lidera sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en la ciudad de Nueva York, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino encabeza el encuentro de alto nivel sobre seguridad marítima.

“El objetivo de la iniciativa panameña es que se pueda establecer una plataforma que ofrezca a los Estados Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU la oportunidad de participar en un diálogo sustantivo sobre los nuevos desafíos globales para la paz y la seguridad marítima, con enfoques innovadores, inclusivos y de cooperación que reflejen el compromiso con el multilateralismo y el fortalecimiento de las normas internacionales”, de acuerdo con la información oficial.

El pasado 1 de agosto, Panamá asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.