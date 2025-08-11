Presidente Mulino lidera sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

<i>'El objetivo de la iniciativa panameña es que se pueda establecer una plataforma que ofrezca a los Estados Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU la oportunidad de participar en un diálogo sustantivo sobre los nuevos desafíos globales para la paz y la seguridad marítima, con enfoques innovadores, inclusivos y de cooperación que reflejen el compromiso con el multilateralismo y el fortalecimiento de las normas internacionales'</i>, de acuerdo con la información oficial.El pasado 1 de agosto, <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-convoca-debate-de-seguridad-maritima-sin-ningun-tipo-de-mensaje-a-ningun-gobierno-FI14945033">Panamá asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.</a></b>