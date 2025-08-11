El panameño Adalberto Carrasquilla se luce, Pumas sigue sin convencer

El panameño Adalberto Carrasquilla es un Ferrari, en medio de un equipo de autos sedanes, nuevamente mostró su categoría, pero Pumas no pasa del empate 1-1 ante el Necaxa, en la Jornada 4 de la Liga MX, en estadio Olímpico Universitario.

Carrasquilla brindó la asistencia del gol de Rubén Duarte al minuto 60’, mientras que los visitantes empataron al 68’ por intermedio de Diego De Buen.

‘Coco’, como también es conocido, además se llevó una tarjeta amarilla. Jugó los 90 minutos, con la asistencia, 63 toques, 46 de 49 pases precisos, tres pases claves, dos pases largos, un tiro fuera, dos duelos ganados de cuatro, 11 posesiones perdidas, cometió una falta y recibió dos.

Fue elegido el Jugador del Partido.

Pumas se enfrentará a Toluca el próximo sábado 16 de agosto en su partido de la Jornada 5.