Día de Independencia Económica del señor Trump

La semana pasada se hacía en la Casa Blanca, con bombos y platillos, el anuncio oficial de la “Declaración de independencia Económica” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta no es más que el sometimiento de Estados Unidos a un estado de emergencia, para justificar la imposición de aranceles retaliacionarios a casi todos los países del mundo, lo cual es parte de su justo derecho y procurar ser compatible con el interés de hacer grande a Estados Unidos de nuevo (Make America Great Again), como ha sido su eslogan de campaña.

Hoy las criptomonedas caen y las grandes economías de mercado empiezan a hacer eco de esta medida, bolsas internacionales bajan puntos de sus índices, mientras se evalúan ajustes arancelarios, con un sombrío augurio de entrar, más pronto que tarde, en recesión económica.

Sin embargo, conversando con alguien aquí, en nuestro pequeño Macondo, le decía que aún no vemos todo lo bueno que esto nos brinda y todas las puertas que se nos están abriendo con estas medidas. Su cara de ingenuidad e incredulidad ante mis palabras era el preámbulo de una buena conversación, como las que normalmente sostenemos intentando arreglar al mundo.

Si nos ponemos como país en modo aprovechamiento, podemos sacar grandes ventajas de esta situación; es más, no sé cómo no hemos hecho una campaña de turismo que esté en todas las televisiones canadienses promoviéndonos como “La nueva Florida”. El año pasado 3,2 millones de turistas se fueron a vacacionar a Florida, por lo que podríamos vender, sutilmente, la idea de que vacacionar en Panamá demuestra que no estás de acuerdo con Trump y sus medidas.

¿Será que no vemos la gran oportunidad que representa ser el nuevo hub para todas las empresas chinas (Temu, Shein, AliExpress Alibaba, TikTok)? Tengamos claro que al año son más de mil millones de paquetes (Minismis) que se envían a EE.UU. desde China por estas cadenas, ¿cuántos son reexportados por los P.O. boxes o servicios de courier para toda Latinoamérica y que ahora van a necesitar de un centro de distribución para la región? Como país tenemos la mejor alternativa y creo que ya deberíamos tener gente tocándoles las puertas, para presentarnos como una la mejor alternativa y la más viable. Con la cantidad de zonas libres que ya tenemos establecidas a lo largo del país, podemos hacer zonas especializadas por categorías sin mayores problemas. Igual haríamos con las empresas de Japón y Corea, que ahora tienen aranceles arriba del 30%.

Y si hablamos del turismo de compras, ya nuestro país era considerado un buen destino de compras, al ser más económico que los demás de la región, que solo era mejorado por Florida. Sin embargo, con estas medidas, será más caro comprar en Miami y en los destinos de “shopping de Orlando”. Se estima que 24 % de los 144 millones de turistas que visitaron la Florida están directamente ligados al turismo de compras; eso debemos aprovecharlo. Por ejemplo, si solo capturamos el 10 % del turismo de compras de brasileños que viajan a Florida para compras, seguro nos vaciarían la mercancía de nuestros malls en un fin de semana. Aquí está una de las formas más rápidas de poner a circular chenchén en nuestra economía.

Abramos los ojos ante esta particular situación; estas son solo algunas de las posibilidades que se nos abren. Nos toca aprovecharlas y hacerlo rápido, antes de que nuestros vecinos nos roben el mandado.