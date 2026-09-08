Cada 9 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). La fecha no fue escogida al azar, se celebra el día 9 del mes 9, como un recordatorio simbólico de los nueve meses que dura un embarazo y de la importancia de proteger cada etapa del desarrollo de una nueva vida.

Hablar de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal, es hablar de una realidad poco conocida, poco discutida y, en muchos casos, invisible. Los TEAF, comprenden un conjunto de alteraciones físicas, mentales, cognitivas y conductuales que pueden presentarse en niños que estuvieron expuestos al alcohol durante su desarrollo prenatal.

Hay algo que debería hacernos reflexionar, esta condición no tiene cura, pero es completamente prevenible.

El alcohol atraviesa con facilidad la placenta y llega directamente al embrión o al feto. Mientras el cuerpo de la madre puede procesarlo, el organismo en desarrollo de un bebé no cuenta con la capacidad necesaria para metabolizarlo de la misma manera. Como consecuencia, la exposición puede afectar órganos y tejidos, particularmente el cerebro y el sistema nervioso central, interfiriendo de manera permanente en el desarrollo normal.

Las consecuencias pueden ser diversas e impredecibles. Algunos niños pueden presentar dificultades de aprendizaje, problemas de memoria, déficit de atención, alteraciones en el comportamiento, dificultades para controlar impulsos o para relacionarse socialmente. No todos los casos son iguales. Precisamente por eso se habla de un “espectro”. Hay niños cuyas afectaciones son visibles y otros cuyas dificultades permanecen ocultas durante años, confundidas con problemas de conducta, falta de disciplina o dificultades escolares.

Niños que muchas veces no comprenden por qué les cuesta aprender al mismo ritmo que sus compañeros. Niños que pueden ser rechazados socialmente, víctimas de acoso escolar o considerados simplemente “problemáticos”, cuando en realidad enfrentan una condición neurológica que requiere comprensión, atención y acompañamiento.

Diversas investigaciones internacionales han advertido que la prevalencia de los trastornos relacionados con la exposición prenatal al alcohol puede ser incluso superior a la de otras condiciones del neurodesarrollo ampliamente conocidas. Sin embargo, el desconocimiento sigue siendo enorme.

En Panamá, tampoco contamos con cifras oficiales precisas ni con un registro nacional específico que permita conocer cuántos niños viven con algún grado de Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, lamentablemente lo que no se mide y no existen indicadores, difícilmente pueda atenderse adecuadamente. La ausencia de estadísticas no significa que el problema no exista. Significa que todavía tenemos mucho por conocer.

La Organización Panamericana de la Salud, ha señalado que aproximadamente el 11.2% de las mujeres en la Región de las Américas, consume alcohol durante el embarazo. Esta cifra debería ser suficiente para encender las alarmas y reforzar los programas de prevención y educación.

Por eso, este 9 de septiembre, no debería ser simplemente una fecha más en el calendario. Debería ser un llamado a la conciencia, a la información y a la responsabilidad. Porque ningún niño debería comenzar su vida enfrentando una condición que pudo prevenirse.

El mensaje es claro, durante el embarazo, cero alcohol. No por miedo. No por imposición. Sino por amor, responsabilidad y por el derecho de cada niño a tener las mejores condiciones posibles para comenzar su historia. Hay decisiones que duran unos minutos. Sus consecuencias, en cambio, pueden durar toda una vida.