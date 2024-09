El cierre de escuelas y la calidad de la educación

Tengo la percepción de que un buen segmento de los panameños estamos preocupados por la educación panameña y su calidad por el impulso que proporciona a la persona que la recibe, su familia, la comunidad y el país. Su función como movilizador social sigue vigente, pero en la medida que los chicos y chicas reciban los contenidos que requieren para lograrlo y en ese camino desarrollen las competencias necesarias para insertarse y contribuir con el desarrollo de la Nación en cualquier área del conocimiento.

Mi comentario anterior lo conecto con los frecuentes cierres de escuelas por diversos motivos: falta de agua, salones en malas condiciones, contaminación de aulas por guano o excremento de murciélagos, falta de baños; en otras ocasiones por falta de maestro o porque no quieren al maestro o director del colegio; por falta de calles de acceso u otras razones, todas válidas, pero que afectan directamente a los estudiantes y al país. Esta situación recurrente me genera muchas preguntas, entre ellas: ¿será que no tenemos un concepto claro de calidad de la educación porque con facilidad se toma la decisión de cerrar el centro educativo? También me pregunto si estas decisiones se basan en una reflexión realizada en la comunidad educativa sobre la calidad de la educación. Es posible que necesitamos conocer y manejar el concepto calidad de la educación, porque las decisiones que se toman con cierta frecuencia no coinciden con el objetivo de este derecho humano fundamental.

En Metetí de Darién se cerró el colegio Marco Alarcón por tres semanas, entre agosto y septiembre, por contaminación con guano, en medio del trópico húmedo, hábitat de los murciélagos y que utilizan infraestructura de todo tipo para buscar un lugar donde cobijarse; siempre han vivido entre nosotros, eso lo sabemos, por eso me pregunto ¿por qué no se realizan acciones de prevención para evitar un cierre del centro educativo por esta causa? Aunque debo decir que todos los años hay una buena causa para cerrar el colegio.

Cuando se toman esas decisiones se nos olvida que los jóvenes perderán oportunidades de insertarse en espacios profesionales importantes para el desarrollo de la región, porque el estudiante darienita hoy tiene más probabilidades de regresar para ejercer su profesión y, de esta manera, se espera que en el mediano y largo plazo se logre cubrir un déficit importante de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. Hemos avanzado, pero aún tenemos necesidad de cubrir con recurso humano especializado en salud, biodiversidad, desarrollo social, desarrollo sostenible, desarrollo comercial e industrial, recursos hídricos y energéticos, construcción, en el sector forestal, agropecuario...

Necesitamos contar con grupos de investigadores darienitas en todas las áreas antes mencionadas, lo que exige un recurso humano con los conocimientos y competencias para asumir estas tareas y aquellas que van surgiendo según las necesidades de la población y sus instituciones. Lo cierto es que, para obtener lo antes mencionado, cerrar las escuelas no es una opción válida, y mucho menos cuando se trata de causas que se pueden incluir en un plan de mantenimiento.