Elberto Cobos: Ejemplo de patriota y líder sindical

El día 20 de noviembre de 2023 nos sorprendió la triste noticia del fallecimiento del líder sindical y popular, Elberto Cobos, quien nació en la histórica y combativa provincia de Colón, que ha dado grandes hombres y mujeres como: Pedro Prestán, Felicia Santizo, Félix Dixon y Juan Navas Pájaro.

Escribir sobre su vida política, social y sindical, sería muy extenso, especialmente, porque se dedicó de manera permanente a luchar por el bienestar del pueblo panameño, a quien consagró sus mejores esfuerzos y habilidades.

No todo líder cumple con esas metas y características, que solo están enmarcadas en aquellos que poseen una convicción de lucha e ideología irrenunciable. En el caso de Cobos, las persecuciones, y amenazas provenientes de la patronal, no tuvieron mayor resultado, ya que, su fuerza ideológica se sostenía en pilares de mármol y acero, de los cuales no entraba ninguna desviación, ni prácticas acomodaticias.

Fue un sindicalista destacado, continuador del ejemplo de Marta Matamoros, José del Carmen Tuñón, Ángel Gómez y otros líderes de gran recordación, que hicieron frente al sistema capitalista y supieron dirigir a la clase trabajadora dentro de las fábricas y talleres, cuyos derechos gremiales y humanos eran desconocidos por las élites poseedoras de los medios de producción.

Su patriotismo se cimentaba en el anticolonialismo, cristalizado dentro de un contenido de panameñidad, que buscaba de manera afanosa eliminar la quinta frontera, herencia de los “denominados próceres” de 1903, que entregaron el territorio e hipotecaron la Patria a los Estados Unidos, potencia militar de la época que venía desde el siglo XIX en fase expansiva e imperialista.

Para Cobos, ser un patriota y proclamarlo con altivez en cada escenario público, no tenía precio, ni condición, debido a que la dignidad y pulcritud de la Nación estaba por encima de todo. Esta premisa suficiente lo encausó a ser protagonista de la causa nacionalista de Panamá, que condujo a la firma de los Tratados Torrijos-Carter del 7 de septiembre de 1977, cuya figura protagónica fue otro gran panameño inmortal: El general Omar Torrijos Herrera, quien retomó la lucha generacional del pueblo panameño a favor de la descolonización, y la hizo suya, siguiendo el ejemplo de los mártires y héroes del 9 de enero de 1964.

Su pasión era el sindicalismo, desarrollado desde la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, que tiene una historia de luchas nacionales y en defensa de los derechos de los trabajadores desde una perspectiva histórica, dialéctica y clasista, que permite comprender mejor el mundo y sus contradicciones, factores imprescindibles en la ruta de la liberación.

Fue un maestro del sindicalismo, con palabras profundas y entendibles, sabía transmitir su pensamiento y acción a la clase obrera. Los que tuvimos la oportunidad de compartir con él, fuimos testigos de su conducta ejemplar, honestidad, transparencia y valentía.

Su último cargo en la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, como secretario de Educación, fue ejercido con magnífico desempeño, estaba convencido, que la formación sindical libera al trabajador de las ataduras epistemológicas del sistema y orientan el camino a seguir para combatir las desigualdades, injusticias, corrupción y antipatriotismo.

El último curso que dirigió dentro del Instituto Nacional de Capacitación Sindical José del Carmen Tuñón, fue el de Ciencias Sociales, cabe señalar, que asistió a casi todas las sesiones hasta que la enfermedad se lo permitió. En el desarrollo de las clases observamos su elevado nivel de organización y planificación de los temas, que formó parte de su agenda semanal. En la sesión final que realizamos a mediados de octubre del 2023, su ausencia se hizo notar, no contábamos con sus razonamientos y entusiasmo. Los capacitadores y graduandos, encabezados por el dirigente de la juventud, Manuel Beliz, decidieron enviarle un mensaje donde expresaban su agradecimiento por la oportunidad que les había dado de estar en el curso y deseaban pronta mejoría.

Un aspecto importante de su legado fue su vocación solidaria hacia los pueblos oprimidos del mundo y los que han obtenido su libertad de las garras imperialistas y coloniales. La autodeterminación era para él la capacidad de un individuo, pueblo o nación, para decidir su propio futuro, sin ataduras ni presiones foránea de ninguna índole.

Elberto Cobos, vivirá por siempre, en todos aquellos hombres y mujeres que luchan de forma permanente por una patria digna y soberana. Su ejemplo subsistirá como una llama viva que guiará al movimiento popular hacia mejores días y conducirá a la Nación a un mejor porvenir.