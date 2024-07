Geopolítica colonialista, mirarla con ojos de águila

El sistema económico social en el que estamos organizados, un sistema propiamente colonial llamado “moderno”, no está reducido a un país en particular sino a la sociedad global. Sus rasgos coloniales salen a relucir más en tiempos de crisis, pero lamentablemente, no todo el mundo alcanza a verlos, a menos que esté entrenado en pensamiento crítico que, como las águilas, ve mucho más allá de lo que un humano/a común percibe. Por supuesto que no me refiero aquí con el término de pensamiento crítico, a esa asignatura que dan algunas universidades, que es cualquier cosa, menos razonamiento crítico.

¿Y qué vínculos hay entre lo que ocurre en el sistema global y en el quehacer criollo? Veamos. Un joven diputado del partido “MOCA”, hizo uso del organismo de elaboración de leyes nacionales, promoviendo la recolección de firmas de diputados que deseen ser parte del “Grupo de amistad parlamentaria con los EUA” (Asamblea legislativa, 4/07/2024). Curiosa intervención, siendo que este recinto no es para ese tipo de propósitos, dado que esta particular iniciativa contradice la razón de ser de esta Asamblea.

Sin duda, se trata de un excelente ejemplo del saber y razonamiento colonial angloeuropeizante, en el sentido de que se pondera como imitable la “democracia más antigua” del continente, que dice ser la de EUA. Evidentemente, plantear esto revela ignorar que las democracias más antiguas del continente las encontramos en los pueblos originarios, no en el parlamento anglo norteamericano que nació discriminando a los grupos étnicos no anglosajones integrantes de las clases populares de ese país, aplicando las prácticas políticas de segregación de clases y etnias no coincidentes con el origen social y étnico de los grupos de poder estadunidenses, esclavistas la mayoría de ellos. La democracia, en lo concreto, solamente era y sigue siendo accesible únicamente para estos últimos y quienes estén domesticados respecto de la estructura colonial anglo norteamericana.

Si se eleva el vuelo como el águila, observamos una tendencia a socavar la soberanía - de pensamiento, de saberes, tanto como la territorial y económica - de los pueblos al sur del río Bravo, poniendo en vigencia la doctrina Monroe, donde los EUA han considerado a toda Latinoamérica y el Caribe, como su “patio trasero”. Doctrina de dominación contra la que luchó Simón Bolívar, pretendiendo fallidamente, instaurar una fuerza alternativa en el congreso anfictiónico de Panamá (1826).

La razón de esta reinstalación en pleno siglo XXI de tal doctrina es prácticamente la misma que la del siglo XIX y XX: El control geopolítico de los bienes naturales y humanos de nuestro continente. Antes, enfrentando la competencia europea; hoy, aterrados por la embestida comercial china.

Debe tenerse claro, que no es el país (EUA) como tal, que impulsa la aplicación de esta máxima de dominación, se trata del accionar de las élites del poder que controlan ese Estado del norte global y lo ponen a su servicio.

Veamos, Elon Musk - junto a otros multi mega millonarios con intereses similares - requiere de la extracción de metales como el litio, cobalto, cobre y tierras raras, a la par que volúmenes crecientes de fuentes de agua dulce, para hacer del negocio de la producción y venta de vehículos eléctricos y sus accesorios un próspero negocio para ellos. América Latina y el Caribe es tierra de fuentes abundantes de tales metales y líquidos ... y en nuestro país hay algunos de esos. Laura Richardson, vocera del Comando sur, viene advirtiendo que “su país” (eufemismo que oculta a las élites poderosas) necesita de esos “recursos naturales” y no permitirán que otros, los extraigan y se los lleven (ya sabemos que se refiere a China). Esto, conduce a lo que observamos hoy, las acciones de alineamiento de gobiernos, instituciones y grupos, como en el caso del mencionado “Grupo de amistad parlamentaria con los EUA”. Alineamiento, alrededor de los intereses de esas élites, no de nuestros intereses.

Este alineamiento no se reduce al control de la extracción minera metálica sino también, al de las fuentes de agua, al control del flujo de la mano de obra barata (migrantes), de las fuentes energéticas, el transporte de mercancías y el control de las finanzas nacionales, particularmente de los fondos de pensiones, igual que de la fuerza bélica (bases militares). Casualmente, los mismos temas de interés del nuevo gobierno. Moraleja, la geopolítica colonial solo se comprende, mirando con los ojos del águila, no con los del amo.