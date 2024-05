Hoy partió al infinito un extraordinario ser humano, Don Samuel Lewis Galindo

Lo conocí recién nombrado Gerente General de la Cervecería Nacional. El publicista Alberto Conte, amigo y compadre, recién manejaba unas de las cuentas publicitarias de la empresa y un buen día me llama y me dice: “¿Compa, te interesaría aceptar el cargo de relaciones públicas de la Cervecería Nacional?”.

Le pregunté: “¿Ahí no está Arturo Illueca?”. Me dice: “No, ya Arturo se retiró y Samy Lewis es el nuevo gerente y me pidió que le consiguiera una persona que le maneje las RRPP”.

Para ese entonces yo estaba trabajando en la organización de La Prensa para sacar su primer periódico al mercado. Le pregunté a Conte: “¿Y qué tengo que hacer?”. “Ir conmigo a que te entrevistes con Don Samuel. Si quieres, vamos mañana a las 7 AM”, me respondió.

Nos encontramos allá, en la cervecería, a la mañana siguiente. No sabía mucho de Don Samuel, muy poco, y de lo poco, nada era malo. Entramos a su oficina y lo primero que hace es preguntarme: “¿Tú eres hermano de Mayin?”. “Sí”, le dije.

“A Mayín la apreciamos mucho en la familia”, ese saludo amable que lo distinguió siempre. “Me dice Conte que tú estás trabajando en La Prensa”, me preguntó. Yo le estaba comentando que La Prensa aún estaba muy verde, cuando me pregunta: “¿Cuándo puedes comenzar con nosotros?”. “Mañana mismo si desea”, le respondí.

“¿Tú eres de levantarte temprano?”. Le contesté que claro que sí. “Yo llego aquí de 6:30 de la mañana y me gustaría que nos viéramos muy temprano para planificar acciones a tomar para mejorar nuestra imagen”. “Aquí estaré temprano”, le dije.

En mi primer día en la gerencia general de la Cervecería Nacional conocí a todos los empresarios más importantes del país, miembros de la directiva de la empresa. Fernando Carcheri, un ejecutivo de mucha experiencia, se encargó de llevarme a diferentes departamentos de la planta que pasarían a estar bajo mi dirección.

Lógicamente, todos vinculados a la divulgación publicitaria y eran varios: rótulos, manejo de las instalaciones para actividades festivas en todo el país. También me mostraron: las relaciones con los propietarios de lugares dedicados a festividades, trabajos con los representantes de corregimientos, vigilar el buen estado de la imagen de la empresa en todos los puntos de venta.

Además, manejé con las tres publicitarias que trabajaban con la empresa. En ningún momento recibí de Don Sammy un rechazo a mis decisiones, siempre las aceptó y en muchos, pero muchos casos, me felicitó.

En cuatro oportunidades fui invitado al exterior a reuniones de cervecerías de América y además en compañía de miembros de la junta directiva. Eso siempre se lo agradecí por semejante distinción.

Logré con mi dedicación, honradez y esfuerzo hacerme con un verdadero amigo. El día que se retiró de la gerencia general, ese mismo día presenté mi renuncia, muy para el pesar del nuevo gerente, que me solicitó que me quedara un tiempo más.

“Difícilmente creo que pueda hacer una relación tan entendida como la que he mantenido con Don Samuel por 20 años”, dije antes de irme.

Después de nuestro retiro, Don Samuel instaló unas oficinas privadas para manejar sus negocios y se llevó al Lic. Enoch Velarde, la persona más honesta que he conocido. En esa oficina nos reuníamos todos los días hasta que Don Sammy enfermó y el licenciado Velarde falleció.

Aún en su larga enfermedad, no dejó de preguntar por mí. Lo seguí visitando con la prudencia necesaria, como en su caso. Su familia, que conocía de nuestra amistad, me llamó para darme esta lamentable y dolorosa noticia. La muerte de mi gran amigo, Don Sammy.

Sentí un dolor muy profundo porque no solo su familia y todos sus amigos perdimos a un gran panameño. Un hombre innovador, moderno, trabajador, de luces largas, gran padre, gran amigo, de mucha agudeza política y un empresario honesto.

Samuel, pronto nos encontraremos para seguir luchando y haciendo cosas por el bien de la humanidad. Te llevaré siempre en mi corazón, amigo. Hasta pronto, Don Sammy.