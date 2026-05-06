La importancia de la evaluación en la universidad

En la labor educativa los docentes iniciamos la planificación curricular de cada uno de los cursos asignados con el objetivo de seleccionar, planificar y organizar los contenidos pertinentes que el proceso enseñanza aprendizaje demanda; el cual debe armonizarse con el programa oficial de la asignatura, las estrategias didácticas y de evaluación; así como con los recursos y medios disponibles para concretar y consolidar la enseñanza en esta compleja sociedad del conocimiento. Esta labor de planificación de los contenidos curriculares que contempla cada una de las asignaturas que impartimos, son requeridos para el desarrollo de las competencias en el Ser, Hacer y Conocer, que la Universidad debe formar en sus egresados para que los mismos sean profesionales más competitivos y respondan con éxito a las demandas del exigente mercado laboral.

Nuestra labor como docentes debe estar encaminada hacia una transformación profunda en la manera de comprender la evaluación educativa, como un término que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes y la formación de juicios de valor con respecto a dicho proceso. Tradicionalmente, la evaluación ha sido concebida como un mecanismo de medición, un instrumento para calificar, clasificar o certificar aprendizajes; sin embargo, el enfoque que se debe buscar es romper con esta visión reduccionista para entender la evaluación no como un fin, sino como un proceso formativo que acompaña y potencia el aprendizaje.

En otras palabras, debemos reflexionar profundamente sobre lo que significa realmente la evaluación del aprendizaje, para el aprendizaje y como aprendizaje; para así hacérselo saber a nuestros estudiantes y en particular a los grupos de primer ingreso que desconocen los criterios de evaluación que se aplican en la Universidad, pues tradicionalmente están acostumbrados a un número y deben comprender que la Universidad utiliza la evaluación con mayor rigor metodológico y con una diversidad de instrumentos y estrategias para evaluar el aprendizaje mediante el enfoque cualitativo, cuantitativo, formativo y socioformativo.

En la educación secundaria la evaluación del aprendizaje responde a una lógica sumativa que es la de medir resultados al final de un trimestre, y aunque este tipo de evaluación es necesaria en ciertos contextos, esta forma de evaluar suele centrarse en el producto y no en el proceso.

En contraste en la Universidad, la evaluación es para el aprendizaje y busca introducir una dimensión formativa, desarrollando casi siempre mecanismos de retroalimentación, orientación y mejora del desempeño del estudiante mientras el aprendizaje está ocurriendo, en este contexto, la evaluación deja de ser un mecanismo sancionador y se convierte en una herramienta pedagógica estratégica; pero para esto tenemos que concienciar al estudiante que el es el principal responsable de su educación, porque cuando el estudiante reflexiona sobre su propio desempeño, logra identificar fortalezas y debilidades, compara criterios y ajusta estrategias, desarrollando así procesos de metacognición, es decir, aprende a aprender. En ese orden encontramos innovadora, la concepción de la evaluación como aprendizaje, porque esta perspectiva reconoce que el acto de evaluar puede ser, en sí mismo, una experiencia de construcción cognitiva.

Esta idea viene a transformar radicalmente la dinámica de poder en el aula, porque el estudiante deja de ser un sujeto pasivo que espera una calificación y se convierte en un agente activo que participa en su propio proceso formativo. Es que, evaluar únicamente para asignar notas limita el potencial transformador de la educación. En cambio, cuando la evaluación se integra de manera continua y reflexiva, fortalece la autonomía, la responsabilidad y el pensamiento crítico, que es lo que busca la Universidad en sus egresados.

En la universidad, evaluar no debería limitarse a comprobar memorización o repetición de contenidos, por el contrario, la evaluación debe evidenciar comprensión, aplicación, análisis y capacidad crítica.

La evaluación debe significar un proceso formativo permanente, y ser coherente con los objetivos de aprendizaje, transparente en sus criterios y participativa en su aplicación, y sobre todo, Incluir autoevaluación y coevaluación no como un acto simbólico, sino como una estrategia para desarrollar autonomía intelectual en nuestros alumnos.