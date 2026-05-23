La minería terminó convirtiéndose en un debate sobre el futuro de Panamá

Durante años, el debate sobre la minería metálica en Panamá fue presentado como una discusión limitada a un contrato, una concesión o una disputa ambiental. Sin embargo, el tiempo terminó revelando algo mucho más profundo: la minería dejó de ser únicamente un tema extractivo y se convirtió en un espejo de las debilidades estructurales del país.

El conflicto minero expuso la incapacidad histórica del Estado panameño para planificar estratégicamente su desarrollo, construir consensos sociales duraderos y generar confianza ciudadana alrededor de decisiones de enorme impacto nacional. También evidenció la fragilidad institucional con la que Panamá ha intentado manejar asuntos que involucran recursos naturales, sostenibilidad ambiental, inversión, empleo, agua y cohesión social.

La verdadera discusión ya no es únicamente qué hacer con una mina. La pregunta de fondo es qué modelo económico, ambiental e institucional quiere construir Panamá para las próximas décadas. Ese es el núcleo del problema.

Durante demasiado tiempo, el país enfrentó la minería desde posiciones extremas y simplificadas. Para algunos, la actividad minera representaba una solución económica casi automática para los problemas fiscales, el empleo y el crecimiento. Para otros, constituía una amenaza incompatible con cualquier visión de sostenibilidad o protección ambiental. Entre ambos extremos, el Estado fue incapaz de construir un espacio serio, transparente y técnicamente sólido de deliberación nacional.

La consecuencia fue predecible: la minería terminó convirtiéndose en uno de los mayores factores de polarización social y desconfianza institucional de los últimos años.

Lo más significativo es que el conflicto minero logró unir, aunque fuera desde motivaciones distintas, preocupaciones que venían acumulándose desde hace años en distintos sectores de la sociedad: el temor por la degradación ambiental, la percepción de desigualdad en la distribución de los beneficios económicos, el cansancio frente a la debilidad institucional y la sensación de que las grandes decisiones nacionales suelen tomarse sin suficiente transparencia ni participación ciudadana. La minería terminó funcionando como catalizador de tensiones mucho más amplias que el propio sector extractivo.

Y eso debería preocuparnos mucho más que la discusión estrictamente minera. Porque lo ocurrido reveló problemas mucho más profundos: debilidad regulatoria, limitada capacidad de fiscalización ambiental, ausencia de planificación territorial, poca transparencia pública, improvisación política y una preocupante incapacidad para anticipar escenarios de conflicto social. El país reaccionó tarde, fragmentado y sin una visión compartida sobre hacia dónde quería avanzar.

Pero también sería un error pensar que el cierre de un ciclo minero resuelve automáticamente los desafíos estructurales de Panamá.

El país sigue enfrentando enormes presiones fiscales, profundas desigualdades territoriales, deterioro de servicios públicos, déficit de empleo formal y crecientes vulnerabilidades climáticas e hídricas. Además, enfrenta una competencia internacional cada vez más intensa por inversiones, innovación y productividad. Ignorar esas realidades sería tan irresponsable como ignorar las preocupaciones ambientales y sociales que marcaron el conflicto minero.

Precisamente por eso, Panamá necesita transformar esta crisis en una oportunidad para discutir, por primera vez con seriedad, una estrategia nacional de desarrollo sostenible de largo plazo.

La pregunta fundamental es: ¿qué economía quiere construir Panamá después de esta confrontación nacional?

Si el país concluye que la minería metálica a cielo abierto no debe formar parte de su futuro, entonces tiene la responsabilidad de definir con claridad cuáles serán los motores alternativos de crecimiento, empleo, exportaciones e ingresos públicos. Esa discusión no puede seguir posponiéndose.

Panamá posee ventajas estratégicas extraordinarias: su posición logística, el Canal, su biodiversidad, su potencial hídrico, el turismo sostenible, los servicios internacionales, la economía digital y la posibilidad de convertirse en un centro regional de innovación y transición energética. Pero ninguna de esas fortalezas se desarrollará plenamente sin instituciones sólidas, planificación nacional, educación de calidad, seguridad jurídica y acuerdos sociales básicos sobre el rumbo del país.

La verdadera lección del conflicto minero quizás sea esa: ningún modelo de desarrollo es sostenible cuando la ciudadanía desconfía profundamente de las instituciones encargadas de administrarlo.

Y esa desconfianza no se resuelve con discursos, campañas ni confrontaciones permanentes. Se resuelve construyendo un Estado más transparente, más competente y más capaz de generar legitimidad democrática alrededor de las grandes decisiones nacionales.

La minería terminó convirtiéndose en un debate sobre el futuro de Panamá porque obligó al país a enfrentar preguntas que había evitado durante décadas: cómo crecer sin destruir, cómo atraer inversiones sin debilitar la soberanía institucional, cómo generar empleo de calidad, cómo proteger el agua y la biodiversidad, y cómo distribuir de manera más justa los beneficios del desarrollo. Son preguntas complejas. Pero ignorarlas sería aún más peligroso.

Panamá todavía tiene la oportunidad de convertir esta crisis en el inicio de una discusión nacional más madura y estratégica sobre su futuro. Para lograrlo, el país deberá abandonar tanto la improvisación como los eslóganes fáciles, y asumir con responsabilidad la tarea más importante de todas: decidir qué nación quiere construir para las próximas generaciones.