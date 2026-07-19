EN VIVO: España vs. Argentina

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni hacen cambios en sus equipos. Argentina sale de inicio con Nico González y con Rodrigo De Paul. Mientras que España apuesta nuevamente por Fabián Ruíz.

11 titular de España: Simón; Cucurella, Cubarsí, Laporte, Porro; Ruíz, Olmo, Rodri; Yamal, Oyarzabal y Baena.

11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; González, Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Messi y Julián Álvarez.