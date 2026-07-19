EN VIVO: España vs. Argentina

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
17'
¡Otra vez el Dibu!
Todo el juego español está concentrado en la banda derecha con Lamine Yamal. Otra vez el juvenil prueba al Dibu y ataja bien el argentino. Aún no toca la pelota Messi y todo es para España en lo que llevamos de partido.
10'
Primeros minutos para España
España ha estado mejor en los primeros compases de este encuentro. Poco de los argentinos que han apostado por un mayor control en esta final, pero no les ha salido las cosas ante el asedio y calidad de los españoles.
5'
¡El Dibu salva a los suyos!
Pared entre Olmo y Yamal. La combinación que ha hecho mucho daño en este Mundial se vuelve a juntar de cara al Dibu Martínez y salva a los suyos tras un disparo al primer palo de Yamal. Ya avisan los españoles.
1'
¡Inicia el último duelo! ¡Inicia el partido!
¡Momento de repasar los 11 titulares de ambos equipos!
Luis de la Fuente y Lionel Scaloni hacen cambios en sus equipos. Argentina sale de inicio con Nico González y con Rodrigo De Paul. Mientras que España apuesta nuevamente por Fabián Ruíz.
11 titular de España: Simón; Cucurella, Cubarsí, Laporte, Porro; Ruíz, Olmo, Rodri; Yamal, Oyarzabal y Baena.
11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; González, Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Messi y Julián Álvarez.
Suenan los himnos nacionales de España y Argentina…
¡Salen los 22 protagonistas al terreno de juego!
¡Ya se preparan los jugadores para salir al terreno de juego!
Andrés Iniesta junto a Mario Kempes se encargan de presentar la Copa del Mundo a toda la afición presente en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey
También dice presente Laura Pausini…
Ahora es el turno de Robbie Williams de aparecer en el terreno de juego junto a Nicole Scherzinger
Todo el planeta se detiene para el partido más importante del año…
Inician los actos protocolares previo a la gran final del Mundial 2026. Entre ellos el canto del himno nacional de los Estados Unidos entonado por Jennifer Hudson. Donald Trump dice presente para esta gran final entre Argentina y España.
¡ESPAÑA Y ARGENTINA SE MIDEN EN LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026! ¡MESSI VS. YAMAL EN NUEVA YORK!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey! ¡Viene el último baile de Messi en un Mundial y la primera final para Lamine Yamal en una Copa del Mundo!
El edificio, cerrado hace más de una década por problemas estructurales, pasó de albergar a cientos de estudiantes a convertirse en un albergue temporal...
Los integrantes del Grupo USAR Panamá relatan a ‘La Decana’ sobre las jornadas de búsqueda junto a sus canes en la zona cero del terremoto, las historias...
Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...