Monseñor Ulloa: Evitar la cizaña es el primer paso para transformar a Panamá

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, aprovechó la homilía de este domingo para enviar un mensaje directo a los ciudadanos y al país, al afirmar que la transformación de Panamá no depende únicamente de reformas legales o decisiones institucionales, sino de la conversión personal de cada uno de sus habitantes.

Durante la misa, Ulloa reflexionó sobre las tres parábolas del Evangelio —la cizaña en medio del trigo, el grano de mostaza y la levadura— y sostuvo que todas apuntan a una misma enseñanza: evitar la intolerancia, el triunfalismo y la indiferencia.

El prelado planteó una pregunta central: “¿Quién es la cizaña?”, y advirtió que la sociedad suele responder señalando a otros.

“Para unos la cizaña son los políticos, para otros los empresarios, para otros los jueces, los sindicatos, los medios de comunicación, los que protestan o los que permanecen en silencio. Siempre encontramos a alguien a quien señalar”, expresó.

Sin embargo, señaló que el Evangelio invita primero a mirar hacia el interior.

“El campo donde crecen juntos el trigo y la cizaña no es solo el mundo o Panamá; somos cada uno de nosotros. Antes de preguntarnos quién es la cizaña, debemos preguntarnos qué necesita todavía convertir Dios en nuestro corazón”, afirmó.