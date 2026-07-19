Monseñor Ulloa: Evitar la cizaña es el primer paso para transformar a Panamá

El arzobispo de Panamá, monseñor <b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa">José Domingo Ulloa</a></b>, aprovechó la homilía de este domingo para<b> enviar un mensaje directo a los ciudadanos y al país, al afirmar que la transformación de Panamá no depende únicamente de reformas legales o decisiones institucionales, sino de la conversión personal de cada uno de sus habitantes</b>.Durante la misa, Ulloa reflexionó sobre las tres parábolas del Evangelio —la cizaña en medio del trigo, el grano de mostaza y la levadura— y <b>sostuvo que todas apuntan a una misma enseñanza: evitar la intolerancia, el triunfalismo y la indiferencia</b>.El prelado planteó una pregunta central: '¿Quién es la cizaña?', y advirtió que la sociedad suele responder señalando a otros.<i>'</i><i><b>Para unos la cizaña son los políticos, para otros los empresarios, para otros los jueces, los sindicatos, los medios de comunicación, los que protestan o los que permanecen en silencio. Siempre encontramos a alguien a quien señalar'</b></i><b>, </b>expresó.Sin embargo, señaló que el Evangelio invita primero a mirar hacia el interior.<i><b>'El campo donde crecen juntos el trigo y la cizaña no es solo el mundo o Panamá; somos cada uno de nosotros. Antes de preguntarnos quién es la cizaña, debemos preguntarnos qué necesita todavía convertir Dios en nuestro corazón'</b></i><b>,</b> afirmó.