La resocialización, un tema solo para la taquilla

Quiero empezar diciendo que por casi una década trabajé como instructor vocacional en centros de cumplimiento para menores en la ciudad de Panamá.

Durante ese periodo pude observar que la mayoría de los jóvenes infractores provenían de hogares disfuncionales donde casi todos los miembros de sus familiares eran delincuentes desde vendedores de drogas, extorsionadores, sicarios y miembros de alguna banda criminal.

Los niños crecen viendo solo éstos modelos y aprenden rápido que el dinero fácil es “lo que paga”.

En las escuelas primarias que están en barrios “calientes”, muchos niños son utilizados como “mulas” llevando drogas y así reciben un pago que nunca se imaginaron tener para así adquirir celulares caros y ropas de marca.

Cuando los menores son condenados a cumplir por algún delito cometido, dentro del penal se encuentran con otros que ya tienen un amplio prontuario delictivo y les transmiten sus hazañas a los recién llegados como si fueran actos heroicos.

De acuerdo a la ley que rige para menores infractores, éstos solo pueden recibir una condena de hasta doce años.

Sin embargo, el falso concepto de resocialización estipula que si el menor se “porta bien” y asiste a los cursos y a la escuela, su condena se ve reducida hasta cinco años.

Muchos de éstos menores se gradúan de pre media y media, sin tener una herramienta concreta para ganarse la vida de manera honrada cuando salgan de prisión y una vez libres los espera el mismo barrio, la pandilla que le celebra una fiesta como si fuera un rito de iniciación y también le espera la misma familia disfuncional.

De esta forma se repite el mismo círculo en la cual el menor para volver a tener dinero fácil vuelve a delinquir hasta que se convierte en mayor de edad y entonces estará en cárceles para adultos con casi todos los miembros de su círculo familiar y del barrio.

Sin embargo, todos los gobiernos y sus Ministros encargados del tema miran a la resocialización de forma superficial y no desean entender que mientras no se rompa con la pobreza extrema en los barrios y no existan verdaderas oportunidades de empleos dignos para esos jóvenes siempre tendremos las cárceles llenas y seguiremos construyendo más cárceles.

Todos los Ministros de Gobierno y Justicia que he visto, incluyendo a la actual quieren hacer el papel de “protectores” y paladines de la resocialización otorgando indultos a personas que saben por experiencia el arte de la manipulación hacia las autoridades.m

Ya muchos expertos en la materia han dicho hasta la saciedad que el asunto de la resocialización es un aspecto que compete a muchos sectores de la sociedad.

No se trata solo de reprimir con operativos que llevan bautizos rimbombantes o de construir más cárceles, ya que entre más centros penitenciarios se construyan, más delincuencia existirá y éste solo hecho solo demuestra que como sociedad hemos perdido la lucha por una verdadera resocialización.