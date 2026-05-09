La solución es usar plásticos biodegradables

Es lamentable que los panameños no tienen una cultura de reciclaje, a pesar de que puede ser una forma eficaz de recuperar los recursos materiales naturales. La tasa de reciclaje de papel no llega siquiera a 20%, cuando en otros países como Costa Rica y Estados Unidos supera el 70%. Y la de plásticos es aún más baja, menos del 10%, y no tanto por el material en sí sino por lo complicado del proceso de clasificación y reproceso.

Por tanto, una solución fundamental sería proponer el uso exclusivo de plástico biodegradable. Se estima que 350 millones de toneladas de plásticos se producen anualmente en todo el mundo. La mayoría de los plásticos se degradan con extrema lentitud. Todos incluyen diferentes aditivos químicos y colorantes que no se pueden reciclar juntos, lo que hace imposible clasificar los millones de millones de piezas de plástico en tipos separados para su procesamiento. Las botellas de tereftalato de polietileno (PET#1) de un color no se pueden reciclar con botellas de PET de otro. Igualmente, PET#1 es diferente al polietileno de alta densidad (HDPE#2), cloruro de polivinilo (PVC#3), polietileno de baja densidad (LDPE#4), polipropileno (PP#5) y poliestireno (PS#6). Todos deben ser separados para su reciclaje.

Una parada a un restaurante de comida rápida pudiera incluir envases de muchos tipos diferentes de plástico, incluidos vasos, tapas, recipientes, bandejas, bolsas y cubiertos que no se pueden reciclar juntos. Esta es una de varias razones por las que los artículos de plástico de los servicios de comida rápida no se debieran reclamar legítimamente como reciclables (https://www.greenpeace.org/usa/research/report-circular-claims-fall-flat/).

Un tema importante es que el reprocesamiento de desechos plásticos, cuando es posible, es un desperdicio. El plástico es inflamable y el riesgo de incendios en las instalaciones de reciclaje de plástico afecta a las comunidades vecinas, muchas de las cuales están ubicadas en comunidades de bajos ingresos o comunidades de color.

A diferencia del metal y el vidrio, los plásticos no son inertes. Los productos de plástico pueden incluir aditivos tóxicos y absorber productos químicos, y generalmente se recolectan en contenedores en la acera llenos de materiales posiblemente peligrosos, como recipientes para pesticidas. Según un informe publicado por el gobierno canadiense, los riesgos de toxicidad en el plástico reciclado impiden que “la gran mayoría de los productos y envases de plástico producidos” se reciclen en envases aptos para uso alimentario (https://www.plasticsmarkets.org/jsfcontent/ECCC_Food_Grade_Report_Oct_2021_jsf_1.pdf)

Otro asunto más es que el reciclaje de plástico simplemente no es económico. El plástico reciclado cuesta más que el plástico nuevo porque recolectar, clasificar, transportar y reprocesar los desechos plásticos es exorbitantemente costoso. La industria petroquímica se está expandiendo rápidamente, lo que reducirá aún más el costo del plástico nuevo.

A pesar de este rotundo fracaso, la industria del plástico ha emprendido una campaña de décadas para perpetuar el mito de que el material es reciclable. Esta campaña recuerda los esfuerzos de la industria tabacalera para convencer a los fumadores de que los cigarrillos con filtro son más saludables que los cigarrillos sin filtro.

El reciclaje mecánico convencional, en el que los desechos plásticos se muelen y se derriten, existe desde hace muchas décadas. Ahora, la industria del plástico está promocionando los beneficios del llamado reciclaje químico, en el que los desechos plásticos se descomponen usando calor intenso o más productos químicos y se convierten en un combustible fósil de baja calidad.

En 2018, Dow Chemical afirmó que la planta de reciclaje de productos químicos Renewlogy, en Salt Lake City, Utah, podía reprocesar desechos plásticos mixtos de los hogares a través del programa “Hefty EnergyBag” y convertirlos en combustible diésel. Sin embargo, como expuso Reuters en una investigación de 2021, todos los diferentes tipos de desechos plásticos contaminaron el proceso de pirólisis (https://www.reuters.com/investigates/special-report/environment-plastic-oil-recycling/), y hoy los desechos plásticos mixtos se queman en hornos de cemento y generan emisiones de carbono que contribuyen al calentamiento del clima. Esta falla bien documentada no ha impedido que la industria del plástico continúe afirmando que el reciclaje químico funciona para plásticos mixtos.

Las prohibiciones de plástico de un solo uso reducen el desperdicio, ahorran dinero de los contribuyentes gastado en eliminación y limpieza, y reducen la contaminación plástica en el medio ambiente. Los consumidores pueden presionar a las empresas para que dejen de usar plásticos difíciles de reciclar. O también pueden optar por exigir a los fabricantes la producción de plásticos biodegradables que suelen deshacerse de una manera más rápida en el medio ambiente.

Por supuesto, hay que seguir reciclando los desechos de papel, cajas, latas y vidrio, porque eso realmente funciona. Pero con respecto al plástico, pregunte a su proveedor si sus envases, empaques y materiales son degradables. Allí hay una posible solución al problema de contaminación en nuestro planeta.