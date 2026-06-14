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Myrja S. Ceballos Molinar
  • 14/06/2026 23:49
Columnistas

Los ciberataques y las pymes: cómo proteger tu negocio

Columna de Opinión
Los ciberataques y las pymes: cómo proteger tu negocio
Pixabay

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Los ciberataques no son un fenómeno nuevo. Siempre han existido personas que buscan cometer fraude o robo, pero la tecnología les ha dado herramientas cada vez más sofisticadas. Hoy, los delincuentes digitales son expertos en su campo, y las pequeñas y medianas empresas somos sus blancos favoritos, precisamente porque este tema no está en nuestro radar, no contamos con preparación suficiente y los recursos para protegernos suelen ser limitados.

A continuación, te explico las amenazas más comunes y qué puedes hacer ante cada una:

1. Suplantación bancaria Los atacantes obtienen tu correo electrónico o número de teléfono y se hacen pasar por tu banco, alertándote con mensajes como: “Su cuenta ha sido desactivada” o “Realice un depósito urgente para evitar el bloqueo de su cuenta.”

Qué hacer: Nunca compartas datos bancarios por correo o teléfono. Ante cualquier duda, llama directamente al número oficial de tu banco. Recuerda: los bancos nunca solicitan contraseñas ni transferencias por estos medios.

2. Ransomware Es un programa malicioso que bloquea todos los archivos de tu negocio. Los atacantes exigen un pago a cambio de devolverte el acceso.

Qué hacer: Realiza copias de seguridad (backups) de tu información de forma regular, idealmente en la nube y en un disco externo. Mantén actualizados tu sistema operativo y antivirus, y evita abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

3. Phishing Son correos electrónicos o anuncios que imitan a proveedores o plataformas legítimas. Al abrirlos o hacer clic en sus enlaces, los delincuentes roban contraseñas, datos financieros e información sensible.

Qué hacer: Verifica siempre el remitente antes de abrir un correo. Desconfía de links que te piden iniciar sesión o ingresar datos. Usa autenticación de dos pasos en tus cuentas principales.

4. Estafas por WhatsApp Los atacantes se hacen pasar por conocidos, proveedores o incluso empleados, solicitando transferencias urgentes o compartiendo enlaces maliciosos.

Qué hacer: Confirma cualquier solicitud de dinero por una vía diferente (llamada telefónica directa). Nunca hagas transferencias sin verificar la identidad de quien las pide. Desconfía de mensajes con urgencia exagerada.

5. Fraude con pagos digitales Te prometen duplicar o multiplicar tus ingresos si inviertes cierta cantidad. El resultado: pierdes el dinero y no recibes nada a cambio.

Qué hacer: Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Investiga a fondo cualquier plataforma antes de invertir y consulta referencias verificables. Ningún negocio legítimo garantiza rendimientos extraordinarios en poco tiempo.

Y tú ¿tu negocio esta seguro contra cualquier ataque?

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