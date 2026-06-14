Los ciberataques y las pymes: cómo proteger tu negocio

Los ciberataques no son un fenómeno nuevo. Siempre han existido personas que buscan cometer fraude o robo, pero la tecnología les ha dado herramientas cada vez más sofisticadas. Hoy, los delincuentes digitales son expertos en su campo, y las pequeñas y medianas empresas somos sus blancos favoritos, precisamente porque este tema no está en nuestro radar, no contamos con preparación suficiente y los recursos para protegernos suelen ser limitados.A continuación, te explico las amenazas más comunes y qué puedes hacer ante cada una: <b>1. Suplantación bancaria</b> Los atacantes obtienen tu correo electrónico o número de teléfono y se hacen pasar por tu banco, alertándote con mensajes como: <i>'Su cuenta ha sido desactivada'</i> o <i>'Realice un depósito urgente para evitar el bloqueo de su cuenta.'</i> <b>Qué hacer:</b> Nunca compartas datos bancarios por correo o teléfono. Ante cualquier duda, llama directamente al número oficial de tu banco. Recuerda: los bancos nunca solicitan contraseñas ni transferencias por estos medios. <b>2. Ransomware</b> Es un programa malicioso que bloquea todos los archivos de tu negocio. Los atacantes exigen un pago a cambio de devolverte el acceso. <b>Qué hacer:</b> Realiza copias de seguridad (backups) de tu información de forma regular, idealmente en la nube y en un disco externo. Mantén actualizados tu sistema operativo y antivirus, y evita abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos. <b>3. Phishing</b> Son correos electrónicos o anuncios que imitan a proveedores o plataformas legítimas. Al abrirlos o hacer clic en sus enlaces, los delincuentes roban contraseñas, datos financieros e información sensible.<b>Qué hacer:</b> Verifica siempre el remitente antes de abrir un correo. Desconfía de links que te piden iniciar sesión o ingresar datos. Usa autenticación de dos pasos en tus cuentas principales. <b>4. Estafas por WhatsApp</b> Los atacantes se hacen pasar por conocidos, proveedores o incluso empleados, solicitando transferencias urgentes o compartiendo enlaces maliciosos.<b>Qué hacer:</b> Confirma cualquier solicitud de dinero por una vía diferente (llamada telefónica directa). Nunca hagas transferencias sin verificar la identidad de quien las pide. Desconfía de mensajes con urgencia exagerada. <b>5. Fraude con pagos digitales</b> Te prometen duplicar o multiplicar tus ingresos si inviertes cierta cantidad. El resultado: pierdes el dinero y no recibes nada a cambio.<b>Qué hacer:</b> Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. Investiga a fondo cualquier plataforma antes de invertir y consulta referencias verificables. Ningún negocio legítimo garantiza rendimientos extraordinarios en poco tiempo. Y tú ¿tu negocio esta seguro contra cualquier ataque?