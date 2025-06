La opacidad del Ministerio de Educación no es un asunto menor ni un simple problema de gestión: contribuye a normalizar la ausencia de transparencia, y con ella, la corrupción.

Cuando una institución que debe educar a las presentes y futuras generaciones actúa sin rendir cuentas, enseña con el ejemplo que esconder, manipular o callar es aceptable.

Esa conducta no solo debilita la confianza pública, sino que destruye la legitimidad moral necesaria para liderar un verdadero proceso de transformación educativa.

En toda nación, el Ministerio de Educación debe ser la columna vertebral ética del país, un modelo que inspire a través del ejemplo. Pero cuando el propio ministerio oculta, evade o simula, pierde su esencia, y con ella, su legitimidad. Porque sin transparencia, no hay credibilidad. Sin rendición de cuentas, no hay autoridad moral. Y sin autoridad moral, no puede haber transformación educativa posible.