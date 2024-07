Por mucho que queramos avanzar en materia de turismo en nuestro país, mi querido Panamá, no vamos a poder dar los pasos que nos permitan, al menos, competir con mercados como Costa Rica, Colombia, México, República Dominicana, incluso, El Salvador.

Pero ¿por qué digo esto?, pues, simplemente porque el panameño todavía no tiene mentalidad turística, y lo hablo en todos los sentidos y en todos los estratos y niveles de nuestra sociedad. Desde un simple habitante de un pueblito, hasta altas autoridades que deben dedicar parte de su trabajo a fortalecer los escenarios para que Panamá sea competitiva en turismo.

Cómo vamos a poder competir con los altos costos que se manejan en el país en comparación con los costos que manejan otros mercados turísticos, empezando por allí.

La luz por las nubes y un pésimo servicio, además ... cientos de pueblitos que podrían ser focos turísticos, sin luz y sin agua, dos servicios básicos de los que carecen.

Si bien es cierto el turista actual busca estar más cerca de la naturaleza, eso no significa que los vayamos a tener en los tiempos de las cavernas.

Operativos de migración en puntos turísticos, ¿en qué cabeza cabe hacer esto?, sí, estamos trabajando en controlar la migración irregular, pero un turista, en ninguna parte del mundo, sale con su pasaporte en la mano, es un documento que hay que cuidar mucho y no es bueno arriesgarse a perderlo en un robo.

Y esto lo he estado observando hace rato, cuando se han ejecutado operativos en playas, balnearios y, recientemente, en Isla Colón, uno de los puntos más turísticos del país. ¡Santo Dios!

Cuando más uno lleva una copia del pasaporte, que autoridades de muchos países comprenden, pero no en Panamá, aquí los van “trepando a la chota”.

Operativos policiales, (al menos ya los controlaron a horarios exclusivos), pero este es un aspecto que considera muchísimo un turista, pues, un país donde hay operativos en cada esquina es un país inseguro, esa es la imagen que damos. Y el aspecto más importante a considerar por un turista, para tomar la decisión de viajar a un destino es la seguridad, nadie viaja a un destino inseguro y es la percepción que damos con esos operativos.

Que no se nos olvide la basura, un problema no solo de quienes nos gobiernan, es problema de todos, cada ciudadano debe cooperar con disponer correctamente sus residuos, no tirarlos por donde mejor le parezca. Así vemos monumentos, ríos, playas, montañas y, hasta en la cima del Volcán Barú la he visto, basura por doquier, una imagen pésima que damos como país.

Y si hablamos de las infraestructuras y facilidades, tan solo con las carreteras tenemos, vías intransitables que bien se podrían vender como “turismo de aventuras”, la señalización está en peligro de extinción, y en muchos lugares ni siquiera existen.

Ahhh, pero el servicio tampoco es que sea la gran cosa, todavía el panameño no ha captado que se puede aprovechar el turismo como una fuente generadora de ingresos y fortalecer la economía de su hogar y de todo el país. Ves a dependientes atendiendo a público con unas “caras de concreto”, sin una sonrisa, sin un “con mucho gusto”, sin un “a la orden”, y así nos vamos. Parece como si le estuviese haciendo un favor, y de mala ganas, al turista que paga por un simple servicio para pasarla bien.

Otro aspecto que también deja mucho que decir es la informalidad en la que hemos caído como país, ventas de productos y actividades turísticas de toda clase, sin control alguno. Es así que proliferan las estafas y engaños a turistas. Entonces, es momento de buscarlos, hablarles y formalizar toda actividad turística en Panamá.

Quería terminar con algunas leyes absurdas que obligan a turistas a privarse de algunas cosas en sus vacaciones o tiempos de ocio, como por ejemplo las leyes zanahorias, ley seca, ley de fechas especiales (Semana Santa, 9 enero, etc.) en la que el turista no pude tomarse sus tragos o cervezas porque es ley del país y, pues, hay que respetarla.

Sí, hay que respetar las leyes, pero se puede ser flexible con los turistas que vienen a Panamá a disfrutar y no a privarse de cosas.

Hay que meterle más mente o mentalidad turística señores, porque si no, seguiremos en el agujero, mientras los otros mercados se fortalecen y nosotros solo viendo.

¡Piénsalo!