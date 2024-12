Mi vida y el turismo

Mi pasión siempre ha sido viajar. Como sea. Como estudiante, vacaciones con amigas, amigos, en familia, con padres, abuelos, primos, hermanos, esposo e hijos. Me he subido en aviones, avionetas, cruceros, lanchas y canoas. He recorrido interminables carreteras, cortos caminos y he subido escarpadas montañas en 4 x 4. He viajado por todo lo alto y también, lo reconozco, he sido mochilera. He probado la sal de muchos mares, comido cosas que no quiero recordar y conocido lugares que nunca voy a olvidar. Explorar, escuchar otros idiomas, entender otras culturas y respirar aires nuevos y ancestrales, es la aventura del alma.

Me gustan los retos, pero nunca pensé que el presidente José Raúl Mulino me honrara con uno tan grande, el cual es dirigir la Autoridad de Turismo de Panamá; oportunidad que asumí con humildad y ganas de cumplir con la misión que me encomendó. Al principio sentí temor, pues, sin previo aviso, dejaba la vida que conocí por 20 años para aprender y emprender el enorme desafío de liderar la institución que rige una industria que representa el 10% de la economía del país.

Desde que tengo uso de razón me han llamado por mi apodo, Tuti. Así que cuando publicaron mi nombre en los medios, por un momento de extraña sensación pensé que se trataba de otra persona: Gloria. Desde entonces me llaman administradora, directora, ministra, ingeniera y Gloria; así que Tuti sabrá esperar su triunfal regreso.

El miedo desaparece rápidamente cuando personas dentro y fuera de la institución están dispuestas a compartir generosamente sus conocimientos, experiencias y su pasión por el turismo. Este valioso acompañamiento no solo me guía, sino que me inspira a crecer, a tomar decisiones con mayor confianza y a enfrentar desafíos con una perspectiva más clara.

He viajado mucho, es cierto, pero si creyeron que las sublimes descripciones de mis viajes en el primer párrafo eran sobre destinos en otros rincones del mundo, se fueron muy lejos. Conozco Panamá desde sus entrañas. No todo, pero mucho.

La primera vez que fui a Bocas del Toro me agarró por sorpresa tanta belleza. Por más que te lo cuenten, vivirlo es otra cosa. Este archipiélago es una pincelada de Dios. Isla Colón y su gente, Bocas Town, música y color. Cada rincón, una experiencia.

Los inagotables ecosistemas de isla Bastimentos y el color del mar embelesan al viajero más exigente.

Si tengo que describir a Chiriquí en una palabra, sería paisaje. Boquete y Tierras Altas son obras maestras de la naturaleza. Las playas de La Barqueta son un paraíso escondido.

El corazón diverso de Panamá, donde el océano y la selva se mezclan sin eclipsarse, es Veraguas. Las olas perfectas de Santa Catalina donde siempre quiero regresar. No hay descripción que le haga justicia a Coiba, así que mejor no digo nada. Cébaco, virgen; y Soná es la puerta de entrada a estas maravillas.

Todo Panamá es naturaleza, cultura y aventura, y Los Santos es tal vez el que mejor las combina. La biodiversidad de isla Cañas, el pueblo costero de Pedasí y mis playas preferidas de Venao y Cambutal. Tonosí y Guaico son la tranquilidad en estado puro.

Las Tablas, corazón cultural del país, tantos culecos, tantos carnavales, tantas polleras, tantos recuerdos.

Cuando le cuento a mis amigos de afuera que en Panamá existe un pueblo ubicado en el cráter de un antiguo volcán, pocos me creen. El Valle de Antón, en Coclé, es sencillamente precioso.

En Colón respiro la historia de los verdaderos “piratas del Caribe” en Portobelo y San Lorenzo. Colón es un paraíso caribeño para bucear alrededor de tesoros naturales e históricos. Isla Grande, isla Mamey, Palenque y Santa Isabel conservan la esencia auténtica del Caribe.

San Blas, los gunas, un arcoíris de riqueza ancestral sumergido en la inmensidad más transparente, que no he visto en ningún otro lugar del mundo.

Muy pocas capitales tienen cerquita una isla tan bella y rica en historia como Taboga. Un verdadero privilegio.

No quiero abusar de la generosidad de este diario y extenderme; Casco Antiguo, Canal de Panamá, calzada de Amador, Parque Natural Metropolitano, cerro Ancón, Gamboa, Parque Nacional Soberanía y Cerro Azul, por mencionar algunos.

Espero que me recuerden por quien soy: Tuti.