Nación, Estado e injerencia estadounidense en el istmo de Panamá

“Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad”: Justo Arosemena.

La unión de hombres y mujeres istmeños en comunidad de idioma, territorio, actividad económica y cultura propias, esto es, la concurrencia de la Nación, está ligada a la presencia de la “economía de enclave” desarrollada por el expansionismo del imperialismo norteamericano y, básicamente, con la construcción del ferrocarril transístmico por la cintura estrecha de Panamá (1850-1855).

Etapa de la vida nacional istmeña que coincide con el inicio del desenvolvimiento del “capitalismo de enclave” en nuestro país. A la construcción del ferrocarril como génesis del desarrollo capitalista le siguió los intentos fracasados de construcción del Canal francés de 1880 y de 1894 y en los prolegómenos de la segunda independencia de 1903, el enclave agroindustrial de la explotación bananera (Chiriqui Land Company, subsidiaria de la United Fruit Company).

El periodo “heroico” del liberalismo en nuestra patria culminó con el asesinato (fusilamiento) del líder del liberalismo campesino e indígena de la “cholada” de Coclé, Victoriano Lorenzo, producto del “matrimonio”, oligarquía istmeña (liberales y conservadores) y el imperialismo norteamericano, al término de la “guerra de los mil días”. Todo ello, como prolegómenos de la independencia de Panamá de Colombia del 3 de noviembre de 1903 y la construcción del Canal de Panamá por los estadounidenses (1904-1914).

Así nació el Estado Nacional (el pueblo nacional organizado políticamente), denominado República de Panamá, como resultado de la incidencia de cinco (5) factores fundamentales:

1. La “terquedad” histórica de la Nación panameña de edificar la República.

2. La injerencia del imperialismo yankee, con ocasión de su expansionismo.

3. Los intereses de la burguesía comercial transitista y “casateniente”.

4. El rechazo del Tratado Herrán-Hay por el Senado colombiano y;

5. Los intereses económicos de la “Compañía Nueva del Canal de Panamá” (N. Cromwell y F. Buanau Varilla).

Es decir, la oligarquía de la Nueva Granada (Colombia) primero y, luego, la simbiosis liberal-conservadora istmeña, siempre consideraron el Istmo de Panamá como “moneda de cambio”. (Ventajas comparativas y competitivas de la posición geográfica).

En síntesis, la grosera injerencia del actual proconsul estadounidense y la genuflexión del mandatario panameño no es una conducta nueva, data desde hace unos 175 años, con excepción del periodo de liberación nacional comprendido entre los años 1970 y 1981, fecha esta última, en que fue asesinado por la CIA norteamericana, el general Omar Torrijos Herrera.

En consecuencia, tanto la oligarquía del “ancien régime” liberal como la plutocracia corrupta y clientelar y sus mandantes la oligarquía neoliberal y la burguesía financiera de hoy, son, básicamente, fuerzas políticas y sociales, antinacionales y antipopulares, arrodilladas ante el emperador del Potomac, el ultraderechista, racista y supremacista blanco, Donald Trump.

¡Así de sencilla es la cosa!