Necesidades sociales desatendidas versus gastos suntuarios del Gobierno

Profunda inequidad es la realidad del país que crece económicamente. La pregunta obligada al respecto ¿Quién se queda con ese crecimiento? Indudablemente no es el pueblo.

Un pueblo humilde y trabajador cuyos ingresos no le permite alimentarse adecuadamente, 47% de la población no logra tres comidas al día ante la falta de dinero. Como siempre, ante una política que no atiende las necesidades de las Comarcas, es la población indígena la más afectada. Esta situación es producto del desempleo-informalidad y el alto costo de la canasta básica de alimentos

En materia laboral, la última encuesta de hogares revela la precarización del empleo. La población desocupada ascendió a 189,188 personas, siendo las mujeres y los jóvenes los que más enfrentan el flagelo de la desocupación. La Encuesta de Hogares (agosto 2026 comparada con 2025) resalta que los ocupados plenos disminuyeron en 144,985 personas (de 55.4% a 46.2%), mientras que los ocupados a tiempo parcial aumentaron en 9,544 personas. El subempleo invisible (personas que laboran 40 horas o más a la semana, pero reciben ingresos inferiores al salario mínimo), se duplicó (del 10.8% a 20.2%). El subempleo visible (menos de 40 horas trabajadas, pero desean trabajar más horas, buscaron trabajo y están disponibles) se incrementó de 79,431 a 92,318 personas. Por su lado, 784,244 de los trabajadores están en informalidad laboral, el número de empleo informal en el sector formal es de 136,951 personas (17.5%), reflejando un aumento del 2025 al 2026.

La remuneración de los trabajadores sufre un estancamiento en términos nominales y una profunda contracción en términos reales. El nivel de salario en el país no permite la vida digna de los obreros que producen la riqueza del país. La mediana salarial es 769.40 balboas al mes, el 55% percibe esto o menos. Que lejos esta Panamá del objetivo de la OIT y los ODS en cuanto a empleo digno y salario justo.

En cuanto al alto costo de la canasta básica de alimentos, Acodeco (según precio más bajo) la coloca en $304.68, para el MEF (según hábitos de consumo) el costo asciende a $367.03. Imposible para el pueblo panameño adquirir la canasta de alimentos saludable. Las ferias del IMA no resuelven, ponen al pueblo a realizar largas filas bajo lluvia y sol para adquirir sobre todo arroz. El pueblo se ha visto obligado a reducir no solo la cantidad sino también la calidad nutricional de los alimentos.

Frente a este aterrador escenario que padece el pueblo panameño, Mulino sigue de viaje, ya son 32 en 27 meses de gobierno, haciéndose acompañar de esposas, ministros, directores y otros cuantos más. El último recorrido de Mulino (San Francisco, Dalas, Singapur y Vietnam) se estima en un costo aproximado de $1,678,000 (incluye: transporte -hasta alquiler de jet privado con destino al Sudeste de Asia-, alojamiento, viáticos), algunos otros gastos se desconocen. ¡Que viaje con una delegación faraónica será una prioridad nacional? El ministro del MEF consideró que los viáticos eran bajos, pero se conoce que son mayores a la media salarial. La pregunta recorre calles y veredas, el pueblo pregunta ¿Cuáles han sido los beneficios de estos viajes para el país, para el pueblo?

Millones de panameños viven el desempleo, la informalidad laboral, los bajos salarios y pensiones, el alto costo de vida, efectos ellos de una política económica que no atiende bienestar humano y que genera precariedad social, colocando al país en uno de los más desiguales e inequitativos de América Latina y El Caribe.