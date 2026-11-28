Aunque el título de este artículo parezca un tanto irreal, es una consideración que me gustaría que todos los que lo lean, se hagan y siendo sinceros se den una respuesta y que su conclusión se convierta en un llamado a la acción. Durante algunos años hemos visto surgir algunos regímenes que llegan convenciendo, ya al electorado o a los gobernados, que ellos son la única solución para sus males y, las personas hartas del “quítate tú pa’ poneme yo” o del “votemos por el menos malo” o peor aún, “votemos por este para no permitir que el otro suba”. ¿Nos suena familiar?

La mayoría, para no caer en la mentada generalización que tanto critico, terminan convirtiéndose primero en un régimen autoritario para luego convertirse en vulgares dictadorzuelos, que solo terminan beneficiándose del poder que ahora ostenta; lo peor es que terminan subyugando a los otros órganos del estado, cuyo balance es esencial en cualquier democracia que se haga valer.

Esta situación desgasta la confianza del electorado en un sistema de gobierno que, por muchos años, fue el modelo a seguir. Irónicamente quienes se apropian de los gobiernos, como describo arriba, se presentaron como grandes defensores de esa democracia que ahora prefiera echar a un lado poder gobernar a sus anchas.

Así sucedió en varios lugares, con caminos diferentes, pero resultados similares. Por ejemplo, en Cuba se les vendió que la corrupción, las grandes inversiones y ganancias que dejaban el juego, el licor y la prostitución, harían de esa isla un ejemplo a seguir. Pero competía contra Las Vegas en Nevada y eso no podía suceder. Se patrocinó a un grupo liderado por un barbudo que se vendió como el redentor de la patria y el resto de la historia ya la conocemos.

En Nicaragua, un dictador de extrema derecha fue derrocado por las armas, gracias a su impopularidad, pues los negocios siempre se los “ganaban” los mismos y esta lucha fue aplaudida por muchos a nivel mundial. Hoy escuchamos a uno de sus dirigentes decir prácticamente que no habrá mas elecciones y como los otros órganos del Estado están cooptados por él mismo, la democracia se desvanece.

Y, en esa gran nación petrolera de Sur América, dos partidos se repartieron el poder turnándose el poder, desperdiciando los beneficios de su subsuelo, gastando dinero a manos abiertas y descuidando la salud y la educación de quienes los elegían. Vino un charlatán les “vendió” la idea que ellos serían los nuevos ricos y ante una oposición que sigue sin entender que dividida no ganan elecciones, se mantuvo en el poder gracias a una miniconstitución que hicieran a su propio deseo, hasta que le llegó su cita con el Todopoderoso. La potencia del norte, convenientemente “extrajo” a quien fungía como presidente (porque electo nunca lo fue), recuperaron el derecho a extraer petróleo, pero la crítica situación sigue igual.

Más recientemente un ex varias cosas, se postula en la más chiquita de Centroamérica, gana y el próximo paso, como copiado de un manual, “arregla” la Corte y la Asamblea a su gusto y vendiendo una seguridad al resto del mundo, se convierte en el nuevo héroe del pueblo. Curioso: que si hay tanta seguridad porque se requiere tener tantos guardaespaldas para salir, ¿verdad? ¿Y quienes se ganan las licitaciones? Mejor no pregunten.

Más recientemente un vecino, empezó a recorrer las calles tal sheriff, mientras se acrecientan los atentados explosivos y la inestabilidad, lo cual podría causar una crisis económica, tal cual sucediera en otrora. Cuidado que propone cambiar la carta magna.

Desde mi balcón veo que enfrentar al narcotráfico es complicado. Ese ilícito produce miles de millones de dólares, incomparable con los presupuestos totales de cualquiera de nuestras naciones. Hay que darle seguimiento al dinero que se produce en los lugares donde se vende; lo que pasa es que eso pisaría callos en grandes economías y ahí es donde la puerca tuerce el rabo.

Todos estos ejemplos, sumado a los comentarios de las ultras (de ambos lados del péndulo) sobre quienes pueden y deberían escoger, me hace temer que la democracia, tal y como la conocemos, está herida de muerte, pues hay un significativo grupo que prefiere ser desgobernado, siempre y cuando los dejen hacer dinero, sin importar a quien se pisa en ese camino.