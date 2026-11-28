Cada 25 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha para recordar a las víctimas, reconocer la lucha de quienes defienden sus derechos y renovar el compromiso de los Estados con una sociedad libre de violencia y discriminación. Pero también debe ser una oportunidad para preguntarnos cuánto hemos avanzado y, sobre todo, qué estamos haciendo para evitar que más mujeres sean víctimas de agresiones, abusos y feminicidios.

En Panamá, la pregunta adquiere especial urgencia. Según las estadísticas del Ministerio Público, entre enero y octubre de 2026 se registraron 21 feminicidios, frente a 14 en igual período de 2025, un incremento del 50 %. También aumentaron un 40 % las tentativas de feminicidio, que pasaron de 15 a 21 casos. A estas cifras se suman 17 muertes violentas de mujeres, un 21 % más que en el mismo período del año anterior. No estamos, por tanto, ante hechos aislados, sino frente a una realidad que exige una respuesta pública mucho más efectiva.

La preocupación trasciende nuestras fronteras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su reciente boletín Violencia feminicida en cifras, advierte sobre la persistencia de esta forma extrema de violencia en la región. Durante 2025 se registraron 3,386 víctimas de feminicidio en 27 países y territorios de América Latina y el Caribe. A ello se sumaron 5,327 tentativas de feminicidio contabilizadas en diez países. La magnitud del problema demuestra que no basta con disponer de leyes y condenar públicamente estos crímenes: es indispensable prevenirlos, proteger a las víctimas y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

La CEPAL propone una orientación que debemos asumir: medir y actuar en el territorio para prevenir los feminicidios, poner fin a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. Esto supone reconocer que la violencia contra las mujeres no se limita a los asesinatos. Se manifiesta también mediante agresiones físicas, violencia sexual y psicológica, amenazas, acoso, control económico y patrimonial, discriminación y nuevas formas de violencia en los entornos digitales. Puede ocurrir en el hogar, en los centros educativos, en el trabajo y en los espacios públicos. Por eso, la primera tarea es fortalecer la prevención y la detección temprana. Las instituciones de salud, educación, seguridad y protección social deben contar con protocolos para identificar situaciones de violencia, reconocer señales de riesgo y activar oportunamente las rutas de atención. Una mujer que solicita ayuda no puede encontrar puertas cerradas, trámites interminables o instituciones que se limiten a remitir su caso a otra dependencia.

La segunda tarea es garantizar protección efectiva a quienes denuncian. Esto requiere evaluar oportunamente el riesgo, aplicar medidas de protección adecuadas, asegurar refugios y atención integral, y ofrecer acompañamiento psicológico, jurídico y social. Una denuncia debe activar una respuesta coordinada y sostenida, no convertirse en un documento archivado mientras la víctima continúa expuesta a su agresor.

La tercera es fortalecer la investigación y la administración de justicia. La impunidad, la demora en los procesos y la revictimización desalientan las denuncias y debilitan la confianza en las instituciones. Es necesario investigar con debida diligencia, capacitar a fiscales, jueces y policías, aplicar los protocolos especializados y garantizar que las medidas de protección se cumplan.

La cuarta tarea consiste en actuar sobre las condiciones sociales y económicas que perpetúan la violencia. La dependencia económica, la desigualdad, la discriminación y la distribución injusta de las responsabilidades de cuidado pueden dificultar que una mujer abandone una relación violenta. Por ello, las políticas de prevención deben complementarse con oportunidades de educación, empleo digno, autonomía económica, acceso a servicios de cuidado y protección social.

Finalmente, necesitamos información confiable y una verdadera coordinación interinstitucional. Panamá debe fortalecer el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, integrar los registros de las instituciones responsables y producir información desagregada por territorio, edad, tipo de violencia, relación con el agresor y antecedentes de denuncias. Medir es indispensable para identificar dónde están los riesgos, orientar los recursos y evaluar si las políticas públicas funcionan.

La erradicación de la violencia contra la mujer no es responsabilidad exclusiva de las autoridades. También exige transformar patrones culturales que normalizan el control, la desigualdad y la agresión; educar a niños y jóvenes en el respeto y la igualdad; y comprometer a las familias, las comunidades, los medios de comunicación y las organizaciones sociales.

Esta conmemoración no debería limitarse a discursos, campañas y actos recordatorios. Debe marcar la renovación de un compromiso nacional con la vida, la dignidad y los derechos de todas las mujeres. Porque ninguna mujer debería tener que elegir entre su seguridad y su autonomía, ni temer por su vida dentro de su propio hogar.

Erradicar la violencia contra la mujer exige pasar de las declaraciones a la acción, de las denuncias a la protección y de las estadísticas a resultados que puedan salvar vidas.